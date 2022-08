Auto nel burrone a Nago, miracolata famiglia tedesca

sabato, 6 agosto 2022

Nago – Numerosi interventi dei vigili del fuoco di Riva del Garda (Brescia), il più rilevante per una famiglia tedesca miracolata, presso il parcheggio belvedere in località Fibbie di Nago (Trento) durante le manovre di stazionamento la conducente ha perso il controllo della vettura che è finita circa 60 metri nel burrone. I due occupanti sono riusciti a evadere dal veicolo prima che precipitasse riportando ferite e contusioni solo agli arti inferiori. I vigili del fuoco hanno provveduto a portare soccorso ai feriti in attesa dell’ambulanza e a mettere in sicurezza la vettura che sarà successivamente recuperata.

Interventi anche per supporto al servizio sanitario per un malore a bordo di un battello turistico ormeggiato al Broglio, per un incendio autovettura a Torbole e per una fuga di gas sulla via pubblica. Foto @VVF Riva.