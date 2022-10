Atletica in lutto: Calceraica al lago dà l’addio a Mauro Andreatta

giovedì, 20 ottobre 2022

Calceranica (Trento) – Oggi l’addio a Mauro Andreatta. L‘atletica trentina è in lutto, Mauro Andreatta, 69 anni, è stato presidente del GS Valsugana Trentino, figura storica e di riferimento dell’atletica trentina, e negli ultimi anni assessore allo sport del Comune di Calceranica.

Mauro Andretta (nella foto © Giuseppe Facchini Fidal) è stato per decenni protagonista e punto di riferimento dell’atletica trentina, prima podista, poi istruttore e presidente di quel Gs Valsugana Trentino che partendo dalla fusione tra diverse realtà della zona ha saputo conquistarsi stagione dopo stagione un posto preminente sul palcoscenico dell’atletica italiana e non solo, crescendo giovani di assoluto valore e stazionando per anni ai vertici dei diversi Campionati di Società.

Alla moglie Mariangela, ai tre figli Marco, Ruggero e Giorgio sono giunti messaggi e il cordoglio dal presidente Dino Parise a nome di tutto il Comitato FIDAL Trentino dal GS Valsugana Trentino. I funerali si terranno oggi – giovedì 20 ottobre – alle 14 a Calceranica al Lago.