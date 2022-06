Artogne, scontro frontale sulla statale 42: tre feriti gravi

mercoledì, 22 giugno 2022

Artogne – Gravissimo incidente in mattinata sulla statale 42 del Tonale. all’altezza di Artogne (Brescia) con tre persone ferite. Nel frontale sono state coinvolte tre auto ed è stata chiusa al traffico la strada statale 42, all’altezza del km 69,900 con il traffico deviato: uscita a Pian Camuno per la direzione nord e uscita a Rogno per la direzione sud. Incolonnamenti e disagi al traffico si sono registrati in tuta la Bassa Valle Camonica.

Sul posto sono giunte due eliambulanze, una da Brescia e l’altra da Bergamo, un mezzo di soccorso avanzato, due ambulanze di base, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Breno e i vigili del fuoco di Darfo Boario. Tre le persone ferite, due donne – 36 e 55 anni – e un uomo di 29 anni, che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, uno a Esine e le altre due alla Poliambulanza di Brescia e al Civile.