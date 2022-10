Artogne, i carabinieri fermano 11enne alla guida di un furgone

domenica, 23 ottobre 2022

Artogne (Brescia) – Undicenne fermato alla guida di un furgone. Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Artogne (Brescia), che stavano vigilando le frazioni di Montecampione e Vissone, hanno incrociato un furgone che transitava in via Panoramica. Ai militari non è sfuggito il particolare che alla guida del mezzo vi fosse un minore che a fatica riusciva ad arrivare con le proprie mani al volante.

Alla vista della pattuglia, il furgone si è fermata e c’è stato un repentino cambio tra l’autista e la persona che era seduta di fianco. I carabinieri sono riusciti a fermare il Ford Transit.

Dagli accertamenti svolti è emerso che alla guida c’era un minore di 11 anni, mentre di fianco era seduto il padre nei confronti del quale è stata elevata una salata multa di cinquemila euro.