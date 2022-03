Anche il Folgaria Basketball Camp in lutto per la scomparsa di Claudio Corà

martedì, 22 marzo 2022

Folgaria – Il Folgaria Basketball Camp piange la scomparsa di Claudio Corà che fu uno dei primi coach del camp diretto da Renato Caroli. Corà fu ospite del FBC all’inizio degli anni novanta, lo ricorda come persona molto equilibrata, capace e competente.

Vicentino, classe 1956, ha allenato sia nel maschile che nel femminile, dove ha guidato in A1 la Pallacanestro Vicenza e Battipaglia.

Tra i maschi viene ricordato come lo “scopritore” di Roberto Dalla Vecchia e infatti fu presente nella serata del ritiro della maglia numero 9 del capitano della Scaligera Basket nel settembre del 2015. Impossibile ricordare tutte le società maschili in cui ha allenato in serie B e C: Sassari, Bergamo, Matera, Marsala, Montichiari, Vigevano, Monopoli, Bassano, Padova, Vasto, Pescara, Ortona, Lanciano, Chieti. In questa stagione è entrato in corsa sulla panchina del Magic Basket Chieti (C Gold) nello scorso mese di dicembre per poi lasciarla qualche settimana fa a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.