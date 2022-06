Alto Adige in lutto, è morto lo scrittore Joseph Zoderer

mercoledì, 1 giugno 2022

Innsbruck – Addio a Joseph Zoderer: il cordoglio della Giunta altoatesina. Lo scrittore altoatesino si è spento oggi all’età di 86 anni. Anche la Giunta rende omaggio alla sua figura. “Un grande narratore della letteratura sudtirolese moderna”.

Lo scorso febbraio a Innsbruck, lo scrittore Joseph Zoderer aveva ricevuto onorificenza del Land austriaco del Tirolo. Nella foto (in mezzo) è in posa con il capitano del Tirolo Günther Platter (a sinistra) e l’assessora Waltraud Deeg. (©-FotoDieFotografen-Ehrenzeichen ASP)

Il grande scrittore, uno dei più importanti autori contemporanei dell’Alto Adige, è scomparso questa mattina (1 giugno). Profondo cordoglio per la scomparsa di Joseph Zoderer è stato espresso dalla Giunta altoatesina. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher dice: “Con Joseph Zoderer, l’Alto Adige ha perso un grande scrittore che non solo ha lasciato un segno immenso nella letteratura contemporanea in Alto Adige, ma è stato notato anche molto lontano. È diventato un mediatore culturale: con le sue opere ha avvicinato il mondo vivace dell’Alto Adige ad un pubblico internazionale”. Grazie anche a queste doti e ai risultati del suo lavoro, Zoderer recentemente, il 20 febbraio 2022, aveva ottenuto, su proposta della Provincia di Bolzano, l’onorificenza del Land austriaco del Tirolo. Anche l’assessore provinciale alla cultura tedesca Philipp Achammer ha voluto rendere omaggio alla grande figura letteraria, nato a Merano e da molti anni residente in Val Pusteria, definendolo ” uno dei fondatori della moderna letteratura altoatesina: colui che ha aperto le porte della scena letteraria in lingua tedesca agli scrittori della nostra provincia, con la pubblicazione dei primi romanzi editi da Hanser-Verlag”.

Per l‘assessore provinciale alla Cultura italiana, Giuliano Vettorato, “la scomparsa di Zoderer rappresenta una grande perdita per il mondo culturale altoatesino. Lo scrittore ha sempre rivolto il suo sguardo alle realtà di confine, è stato un grande narratore di frontiera e ha raccontato storie e contraddizioni del cammino della convivenza nella nostra terra”.