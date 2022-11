Al Brennero coppia di ladri denunciata dalla Polizia di Stato

lunedì, 7 novembre 2022

Brennero (Bolzano) – Coppia di ladri denunciata dal personale del Commissariato di Polizia di Stato del Brennero per furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti presso l’”Outlet Center Brenner” a seguito di una segnalazione di un esercente. Quest’ultimo riferiva che una coppia con un bambino aveva probabilmente sottratto della merce, occultandola nel passeggino, per poi allontanarsi.

Dopo aver acquisito elementi utili alla ricerca, gli Agenti iniziavano a perlustrare sia l’interno che l’esterno del complesso, fino a quando, nel parcheggio annesso, rintracciavano le persone segnalate, in procinto di allontanarsi a bordo della propria autovettura.

Aperto il bagagliaio, venivano rinvenuti numerosi capi di abbigliamento sottratti a diversi negozi, per un valore di circa 1000 euro.

Nel corso della perquisizione era inoltre sequestrato un attrezzo per togliere le placche antitaccheggio normalmente usate negli esercizi commerciali. La coppia, residente in Austria, ma di cittadinanza straniera, è stata pertanto denunciata per furto aggravato.