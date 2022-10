A Ome 69enne morto schiacciato dal suo trattore

giovedì, 27 ottobre 2022

Ome (Trento) – Tragedia nel pomeriggio in provincia di Brescia: un 69enne è morto schiacciato dal suo trattore. L’incidente è accaduto in via San Lorenzo a Ome (Brescia): il 69enne era a bordo del trattore, che si è ribaltato in una scarpata vicino a un torrente ed è rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di base, l’automedica dal vicino ospedale e l’eliambulanza dalla centrale di Brescia, con l’equipe medica che ha constatato il decesso del 69enne. Presenti in posto anche i mezzi i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e i carabinieri che hanno effettuato la ricostruzione della dinamica dell’incidente.