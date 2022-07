Spacciatore arrestato dai carabinieri a “La Portela” di Trento

giovedì, 21 luglio 2022

Trento – Arrestato spacciatore a “La Portela” di Trento. Alla vista dei carabinieri ha provato a fuggire per sottrarsi al controllo ma è stato prontamente bloccato. Il giovane, sospettato di spacciare sostante stupefacenti in zona La Portela è stato individuato dai militari la scorsa notte in via Orfane a Trento. Era ricercato dai militari della Sezione Radiomobile dopo essere stato segnalato da un cittadino che ne aveva anche fornito una descrizione fisica.

La perquisizione personale ha subito consentito ai carabinieri di trovargli addosso quattro dosi di cocaina e 280 euro in banconote di piccolo taglio. Condotto quindi in Caserma per ulteriori accertamenti, un controllo più approfondito ha permesso di scoprire che lo straniero nascondeva nelle parti intime altri 14 grammi di cocaina.

All’esito del controllo è stato identificato in un tunisino di 18 anni con precedenti specifici, in Italia irregolarmente e senza fissa dimora. Pertanto è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria tridentina per il giudizio direttissimo mentre stupefacenti e denaro sono stati sequestrati. Si tratta dell’ultimo arresto eseguito in ordine di tempo nel quartiere La Portela.

L’altro ieri, in uno dei tanti controlli dai Carabinieri in zona, un tunisino di 16 anni è stato trovato in possesso di 17 dosi di marijuana e 1 di hashish più 420 euro in contanti. Qualche giorno prima ancora, in piazza Dante, un tunisino di 24 anni è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e 285 euro in contanti. Anche loro irregolari sul territorio dello Stato e senza fissa dimora, dovranno rispondere all’Autorità di spaccio di stupefacenti, reato per il quale risultano già gravati da precedenti.