Valle del Chiese e Giudicarie: l’autunno inizia con La Desmalgada

Pieve di Bono – Nella valle del Chiese e Giudicarie Centrali un autunno all’insegna della montanità. Tradizioni secolari e tuttora vitali che si trasformano in eventi ed esperienze in grado di coinvolgere residenti ed ospiti in momenti di festa, scoperta, conoscenza. È la montagna vera, quella dei contadini, degli allevatori e degli artigiani. È l’autunno in Valle del Chiese e Giudicarie Centrali: quattro appuntamenti da non perdere tra vita contadina, prodotti tipici, saperi di un tempo e valorizzazione delle tradizioni. Tutto ciò, in altre parole, che troviamo alla voce “montanità”.

LA DESMALGADA – Il primo evento, “La Desmalgada”, si svolgerà sul palcoscenico dell’altopiano di Boniprati, nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo (catastalmente l’altopiano si trova in parte anche su territorio di Castel Condino), domenica 11 settembre. Protagonisti saranno gli allevatori e le colorate mandrie vestite a festa di ritorno verso valle dalle malghe operative nei pressi dell’altopiano. Dà l’arrivederci all’estate e saluta l’arrivo dell’autunno la desmalgada di Boniprati che ritorna dopo due anni di assenza con una festa della tradizione contadina molto apprezzata da tutti, in particolare dalle famiglie e dai bambini ai quali sono rivolte numerose delle attività proposte.

Il programma è vario e intenso. La manifestazione inizierà alle 10 del mattino con punti vendita e degustazione di prodotti tipici provenienti dalle malghe della zona, fattoria didattica per i bambini, giochi e lavoretti per i più piccoli. Alle 11.30 il momento più atteso con la sfilata del bestiame: mucche, capre, asini e cavalli che scendono dagli alpeggi accompagnati dalle note musicali della banda musicale San Giorgio di Castel Condino, della Bömische Judicarien di Roncone, del gruppo Knödel Bergmusikanten di Strembo e Antichi Valori di Pieve di Bono. Seguirà, alle 12.30, il “Pranzo del contadino” e la proposta del menù “La Desmalgada” presso il ristorante “Lupi di Toscana”. Alle 14.30, dedicato ai bambini e ragazzini, lo spettacolo “La volpe e il lupo in malga” messo in scena dai piccoli malgari al quale seguirà la tradizionale “Casarada dei popi” con prove di mungitura delle mucche. Ancora spazi e proposte per i bambini con “I pony di Lara”, i salti nel fieno, le gare di abilità, la corsa ad ostacoli con la bazza di fieno e, per i più “avventurosi”, il volo in mongolfiera.

Due, in questa nuova edizione de “La Desmalgada”, i servizi a misura di famiglia e per la mobilità sostenibile messi in campo dagli organizzatori con a capo Paolo Franceschetti: l’angolo family per i bambini piccoli piccoli e la possibilità di raggiungere l’altopiano di Boniprati da Prezzo a bordo di un comodo bus navetta.

PROSSIMI EVENTI – In Giudicarie gli eventi dedicati alla “montanità” proseguono fino all’inizio di ottobre. Dal 16 al 18 settembre ci sarà “Mondo contadino” al lago di Roncone (Comune di Sella Giudicarie), il 24 e 25 settembre “Judicaria Ecofestival” a Tione di Trento e l’1-2 ottobre il “Festival della polenta” a Storo.

Informazioni su: www.campigliodolomiti.it, @ladesmalgada.