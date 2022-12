Telemark & Food Experience sulle piste della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta

venerdì, 16 dicembre 2022

Pinzolo (Trento) – Telemark & Food Experience, tre giorni di puro divertimento sulle piste della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta. Un’esperienza unica che coinvolgerà appassionati italiani e stranieri, in particolare gruppi provenienti dal Nord Europa che da anno scelgono di trascorrere alcuni giorni prima di Natale sulle piste di Pinzolo e della Skiarea Dolomiti di Brenta.

I protagonisti dei prossimi tre giorni saranno: da una parte il Telemark, tecnica comunemente considerata come l’inizio dello sci, e dall’altra il buon cibo con prodotti Slow Food, Qualità Trentino, Km Zero e vini Trentodoc.

IL PROGRAMMA:

Oggi – venerdì 16 dicembre

Ore 8.30: apertura Villaggio a Pra Rodont

Ore 9.00: sciata accompagnata Area Pinzolo

Ore 10.00: lezione collettiva sull’uso dell’Alpenstock

Ore 12.30 : ritrovo al Rifugio Doss del Sabion per il pranzo

Ore 14.30 : lezione collettiva sulla curva carvata

Ore 16.30 : chiusura villaggio

Sabato 17 dicembre

Ore 7.30: partenza pullman di linea per Campiglio ed escursione di sci alpinsimo a Cima Roma o Malga Fevri

Ore 8.30: apertura villaggio Pra Rodont

Ore 9.00: partenza guidata per la ski area Campiglio

Ore 9.30: seconda partenza guidata

Ore 12.30: pranzo collettivo al rifugio Patascoss

Ore 16.30: chiusura villaggio

Ore 19.30: cena e danze

Domenica 18 dicembre

Ore 8.30: apertura villaggio

Ore 9.00: ritrovo al villaggio per sciata in costume a Pinzolo

Ore 12.30: pranzo collettivo al Rifugio Pra Rodont

Ore 14.00: premiazione Miglior costume, taglio torta e saluti all’anno prossimo