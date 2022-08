Soccorso alpino, nuovo mezzo per la Stazione Valle del Chiese

mercoledì, 3 agosto 2022

Storo – Nuovo mezzo per la Stazione Valle del Chiese, grazie al finanziamento del Consorzio B.I.M. Valle del Chiese.

E’ stato consegnato alla Stazione Valle del Chiese del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Si tratta di un pick up Mitsubishi L200 con quattro ruote motrici, un gancio traino e un verricello montato con tiro da 4.200 kg.

Il pick up è stato acquistato dalla Direzione del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino grazie al generoso finanziamento del Consorzio B.I.M. Valle del Chiese, a cui va un sentito ringraziamento.

Andrà ad affiancare un mezzo fuoristrada Volkswagen già in dotazione alla Stazione con sede a Pieve di Bono e allestito per il trasporto degli infortunati in barella, consentendo così ai soccorritori di raggiungere anche quei luoghi più inaccessibili con maggiore tempestività e sicurezza. Insieme al pick up allestito per gli interventi di soccorso in forra con base a Storo e il pick up con base a Breguzzo, l’obiettivo è di garantire un’operatività sempre più rapida in tutta la valle.