Recuperato escursionista ferito sulle Dolomiti di Brenta

giovedì, 30 giugno 2022

Madonna di Campiglio – Intervento sulla Vedretta degli Sfulmini (Dolomiti di Brenta). Un escursionista di Vicenza, 56 anni, è stato soccorso sul ghiacciaio della Vedretta degli Sfulmini, sulle Dolomiti di Brenta, dopo essere scivolato sul ghiaccio, nonostante l’equipaggiamento adeguato. Nella caduta l’uomo si è procurato un possibile trauma all’arto inferiore.

L’allarme è giunto al Numero Unico per le Emergenze 112 e il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre la guardia attiva di turno a Madonna di Campiglio (Trento) si portava in piazzola per dare eventuale supporto, insieme alla Guardia di Finanza. Con l’aiuto del gestore del rifugio Alimonta, che con il binocolo ha individuato l’infortunato – assistito nel frattempo da altri due escursionisti di passaggio – l’elicottero ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. L’escursionista è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell’elisoccorso, per essere trasferito all’ospedale di Tione.