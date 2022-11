Pinzolo, conferita la cittadinanza onoraria al vescovo Ivan

lunedì, 7 novembre 2022

Pinzolo (Trento) – Pinzolo e l’Alta Val Rendena hanno festeggiato monsignor Ivan Maffeis, 59 anni, originario di Pinzolo (Trento), arcivescovo di Perugia-Città della Pieve dallo scorso 11 settembre. L’intera comunità, con il parroco don Flavio Girardini, i sacerdoti della zona pastorale delle Giudicarie, il sindaco Michele Cereghini, l’assessore provinciale Roberto Failoni, amministratori, autorità militari e tantissimi rendenesi si sono stretti attorno al neo vescovo. A monsignor Maffeis è giunto il messaggio dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi.

La comunità di Pinzolo ha accolto monsignor Maffeis con grande entusiasmo, la chiesa di San Lorenzo addobbata a festa, dove è stata celebrata la Santa Messa e nell’omelia il neo vescovo di Perugia-Città di Pieve ha posto l’accento su tre parole: “Semplicità, fraternità, riconoscenza”, poi ha “ringraziato tutta la comunità per essergli stato vicino in questi anni”. Al termine della celebrazione al Pala Dolomiti il Consiglio comunale di Pinzolo ha conferito la cittadinanza onoraria a monsignor Ivan Maffeis. “Un segno importante della vicinanza dell’intera comunità di Pinzolo e della Val Rendena al suo canonico – ha spiegato il sindaco Michele Cereghini –. Grazie per tutto don Ivan!”.