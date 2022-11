Massimeno, operaio precipita in cantiere edile: è grave

venerdì, 18 novembre 2022

Massimeno – Ennesimo grave incidente sul lavoro in Trentino. Oggi a Massimeno un operaio, impegnato su un cantiere edile, è precipitato dall’altezza di circa 4 metri e, al momento, versa in gravi condizioni.

SINDACATI: “SERVE PIU’ SICUREZZA”

“In questo momento il nostro pensiero va al lavoratore, gli siamo vicini e speriamo che le sue condizioni possano migliorare. Non possiamo però non sottolineare che questo episodio, ad appena due settimane dall’ultimo incidente mortale sempre in un cantiere edile, probabilmente con dinamiche simili, sia l’ennesima dimostrazione di una situazione gravissima che non si può ignorare”, dicono Fillea, Filca e Feneal che insistono sulla necessità di rafforzare i controlli in tutti i luoghi di lavoro. Da gennaio a settembre l’edilizia ha fatto contare 429 incidenti sul lavoro, 81 in più rispetto all’anno prima. “Non ci si può assolvere dicendo che si sta facendo abbastanza. Non è così. Il Trentino può fare di più per invertire questa drammatica scia di sangue eppure sembra che prevalga indifferenza. Per noi è inaccettabile”.

I sindacati insistono sulla necessità di prevedere la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. “Questo episodio evidenzia come non sia più rinviabile la costituzione di un Rlst per il settore edile, come richiesto da Fillea , Filca e Feneal UIL al tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto provinciale”.

I sindacanti si augurano intanto che a Massimeno vengano svolte nel più breve tempo possibile tutte le verifiche necessarie per individuare cause ed eventuali responsabilità di quanto accaduto. “Oggi la priorità, però, è che l’operaio ferito possa uscire dalla fase critica”. Intanto questa mattina i direttivi unitari di Cgil Cisl Uil hanno approvato un ordine del giorno sulla sicurezza.