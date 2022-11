La Polizia locale delle Giudicarie denuncia due truffatori

martedì, 22 novembre 2022

Tione (Trento) – La Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento ha denunciato due uomini residenti in Campania per truffa e riciclaggio, reati perpetrati ai danni di due persone di Tre Ville e Tione.

I malcapitati avevano contattato al telefono l’autore di un annuncio online e versato circa 400 euro ciascuno euro su una “PostePay”, forse nel tentativo di risparmiare, credendo di avere stipulato una polizza assicurativa RCA auto per la propria automobile.

Al primo controllo su strada della Polizia Locale l’amara sorpresa: nessuna polizza era stata accesa per le loro auto, il presunto assicuratore risultava difficilmente raggiungibile e le polizze che avevano in mano erano false.

Le indagini hanno comunque permesso di rintracciare i soggetti, campani di 42 e 51 anni, che nell’ultimo periodo avrebbero commesso molte altre truffe simili in tutta Italia, incassando decine di migliaia di Euro sui loro conti correnti. Dalla analisi delle movimentazioni bancarie sono emersi non solo cospicui prelievi di contante ma anche giroconti con piccole transazioni regolari ad una serie di altri soggetti.

La Polizia Locale raccomanda di diffidare dei soggetti che, spacciandosi per broker o collaboratori di agenzie assicurative, prospettano il pagamento del premio su una carta prepagata.

di Ch. Pa.