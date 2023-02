La grande attrazione di Pinzolo e della skiarea Dolomiti di Brenta, Serafini: “Si sta riscoprendo lo sci”

lunedì, 6 febbraio 2023

Pinzolo (Trento) – Weekend da urlo sulle piste di Pinzolo e della skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta con sole e piste perfettamente innevate. Inoltre con l’inizio di febbraio entrano nel vivo le settimane bianche sia degli italiani che degli stranieri e in queste condizioni il divertimento è assicurato. Le piste di Pinzolo sono utilizzate anche dagli Sci Club per gli allenamenti e numerose – come quella che si è svolta ieri – sono le selezioni in programma a livello provinciale.

Al Doss del Sabion, dove si ammira un panorama mozzafiato a 360 gradi sulle Dolomiti di Brenta, la Val Rendena e il gruppo dell’Adamello, abbiamo incontrato Roberto Serafini, presidente di Funivie Pinzolo, che ha tracciato un quadro della stagione invernale.

VIDEO



“Ad un ottimo inizio di stagione, soprattutto il periodo natalizio – spiega Roberto Serafini (nel video) – ha fatto seguito un buon gennaio con presenze di turisti prevalentemente stranieri. Adesso si registra un’intensificazione di presenze italiane per le settimane bianche, poi c’è il periodo di Carnevale con le famiglie che scelgono di trascorrere un periodo sulla neve e le prenotazioni sono buone per l’intero mese”.

Il target delle skiarea Dolomiti di Brenta, che comprende Pinzolo, Madonna di Campiglio e Folgarida-Marilleva, è vasto: tra gli italiani, oltre ai lombardi, il comprensorio è frequentato da turisti provenienti da Veneto, Emilia-Romagna, ma anche Toscana e Lazio. Invece per quanto riguarda gli stranieri, oltre ai gruppi dall’Est Europa, sono numerose anche le comitive provenienti da Gran Bretsgna, Belgio e Paesi del Nord Europa che soggiornano nella stazione sciistica.

Pinzolo, per la sua collocazione, è anche punto di approdo della skiarea per chi proviene dalle località del Garda, Lombardia ed Emilia. “Molti turisti italiani – conclude Roberto Serafini – scelgono come partenza la nostra località e, dopo essersi divertiti sulle piste di Pinzolo, visto che ci sono collegamenti, raggiungono Madonna di Campiglio e Folgarida-Marilleva. La skiarea offre grandi opportunità e divertimenti per tutti i gusti”.

Oltre allo sci e naturalmente relax, il Doss del Sabbion è anche un punto di riferimento per gli appassionati di parapendio che si lanciano dal punto più alto di Pinzolo per poi planare sulla Val Rendena.

di An. Pa.