Coppa del Mondo a Campiglio, Serafini: “Un evento unico ricco di storia”

giovedì, 22 dicembre 2022

Madonna di Campiglio (Trento) – A Madonna di Campiglio (Trento) è il gran giorno, il più importante dell’anno, con lo slalom notturno di Coppa del Mondo di Sci Alpino, in programma alle 17:45 (prima manche) e alle 20:45 (seconda manche).

“Per la nostra località – spiega Tullio Serafini (nel video), presidente di Apt Madonna di Campiglio – lo slalom di Coppa del Mondo è una data fissa, è l’evento più importante del 2022, richiama il grande pubblico che anno dopo anno ritorna per assistere alla gara oltre a darci una grande visibilità facendoci conoscere a livello internazionale”. “La presenza di un evento come la 3Tre, con la sua storia e il suo prestigio – prosegue – offre l’opportunità di raccontare il nostro territorio in una chiave dinamica ed emozionante, coerente con l’approccio e le soluzioni innovative che come azienda di promozione turistica stiamo proponendo”.

Quest’anno – senza restrizioni – c’è una grande attesa, il pubblico è tornato in massa per assistere alle imprese dei campioni (speriamo anche gli azzurri con una vittoria che manca dal 2005) sul Canalone Miramonti, che rappresenta la “Scala dello sci”. “Da parte nostra – conclude Tullio Serafini – c’è il massimo impegno e siamo già proiettati nell’edizione 2023, dove celebreremo in modo particolare il 70esimo anniversario”.

di A.Pa.