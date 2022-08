Campiglio, montagna segreta: speciale escursione a Forte Larino

domenica, 21 agosto 2022

Madonna di Campiglio – I forti, difensori di memoria. “Montagna segreta“, distribuita in cinque appuntamenti organizzati su tutto il territorio dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, arriva domani, lunedì 22 Agosto, a 21 in Comune di Sella Giudicarie (Trento).La passeggiata sarà, in questa prima edizione dell’iniziativa, un “incontro speciale” grazie alla presenza di Miscele d’aria Factory che proporrà al pubblico un’esperienza sensoriale immersiva. In generale “Montagna segreta” è una serie di facili escursioni dentro la storia e la natura, a caccia di avvenimenti passati, leggende, misteri ed enigmi con l’accompagnamento di ricercatori, scrittori, giovani studiosi, teatranti e poeti.

L’ITINERARIO – L’escursione di domani – lunedì 22 agosto – inizierà a Lardaro (piazza della chiesa in centro storico) alle 14. Insieme all’accompagnatore di media montagna e “cacciatore di sentieri” inediti Nicola Cozzio si raggiungerà Forte Larino, costruito tra il 1860 e il 1861 in posizione strategica a controllo del confine sud occidentale del Tirolo. Forte Larino era parte di un sistema di fortificazione noto come lo “Sbarramento di Lardaro”. Nel corso della Grande Guerra fu destinato a magazzino in quanto giudicato ormai obsoleto. Restaurato negli anni ‘90, il forte ospita oggi un’esposizione innovativa accompagnata da un moderno sistema di visita basato sull’impiego delle realtà aumentata e virtuale. Focus, dunque, sulla guerra, la sua attualità e la sua drammaticità attraverso la visita a questo luogo di interesse storico e culturale e all’esperienza sensoriale immersiva con l’ascolto in cuffia di musiche, parole, rumori e voci del tempo che non c’è più. All’interno del forte ci sarà la rappresentazione dell’opera “Sensazioni forti”, un percorso dinamico a cura di Miscele d’aria Factory.

PERCORSO SENSORIALE – “Miscele d’aria Factory” che, con base a Trento, da anni si dedica alla produzione e messa in scena di spettacoli, eventi, percorsi sensoriali immersivi e sinestetici in particolare, per quanto riguarda gli aspetti sonori, attraverso l’utilizzo di cuffie wireless. Le cuffie aiutano il pubblico ad isolarsi e concentrarsi, pur nel corso di un “rito” collettivo e di partecipazione, amplificando lo spettro delle percezioni e delle emozioni. La formula prevede la messa in scena di percorsi/spettacoli dinamici grazie ad un sistema di regia mobile progettato e realizzato appositamente. In diretta vengono mixate basi preregistrate (suoni, musiche composte specificamente, testi narrativi, poetici, illustrativi) con musiche e narrazioni live, oltre ad ambienti sonori ripresi con microfoni direzionali o radiomicrofoni in dotazioni agli artisti e musicisti.

Prossimo appuntamento a Madonna di Campiglio con “C’erano una volta i templari?” e camminata dal centro di Madonna di Campiglio fino a malga Mondifrà (il monte dei frati), lunedì 29 agosto dalle 14 alle 17.

La partecipazione richiede prenotazione online (campigliodolomiti.it/topexperience) oppure presso gli uffici informazioni di Azienda per il Turismo (tel. 0465 447501). Quota d’iscrizione: 35 euro, 20 euro per gli hotel convenzionati e i residenti, gratuità per chi ha la DoloMeet Guest Card.