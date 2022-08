Campiglio: mobilità sostenibile e impianti di risalita aperti fino all’autunno

venerdì, 19 agosto 2022

Madonna di Campiglio – Mentre la stagione turistica estiva è giunta al culmine con la settimana di Ferragosto, in tutto l’ambito turistico di Madonna di Campiglio e nel Parco Naturale Adamello Brenta proseguono i servizi di mobilità estiva che si propongono di gestire e alleggerire l’impatto del maggiore afflusso di mezzi sul territorio.

PINZOLO-CAMPIGLIO EXPRESS, LA VERSIONE ESTIVA

Dopo due anni di stop causato dall’emergenza sanitaria è rientrata in funzione la telecabina Pinzolo-Campiglio Express (nelle foto © Paolo Bisti) che, nella versione estiva, è un valido supporto per condurre gli ospiti da Madonna di Campiglio (imbarco con parcheggio in località Colarin, all’imbocco sud della galleria che bypassa il centro) a Patascoss e all’ampio ventaglio di itinerari escursionistici presenti sul versante occidentale della località, oppure, sempre da Madonna di Campiglio, è un facile collegamento, alternativo all’utilizzo dell’auto, con Plaza, poco distante dall’ingresso della Val Brenta, di Valagola e di altri luoghi-simbolo del Parco Naturale Adamello Brenta e del territorio delle Regole Spinale Manez. Malga Brenta Bassa, malga Brenta Alta, il “Sentiero della forra”, le cascate di Vallesinella, di mezzo e alte, il “Bosco dell’abbraccio” ne sono alcuni esempi. La “Express”, che da Campiglio sud raggiunge verso est la zona che porta in Val Brenta, e verso ovest Patascoss, sostituisce il bus navetta Campiglio-Patascoss che si è deciso di non attivare.

PARCHEGGI: CHE COMODITÀ ACQUISTARE IL TICKET PRIMA DI ARRIVARE

Per la terza estate consecutiva, i ticket di parcheggio, collegati alla mobilità pubblica estiva e alla mobilità organizzata dal Parco Naturale Adamello Brenta nelle sue valli naturalisticamente più delicate, sono acquistabili e prenotabili online (https://mobilita.campigliodolomiti.it e https://mobility.pnab.it). Il biglietto online dà all’ospite un vantaggio sia organizzativo che economico: permette di assicurarsi per tempo il posto desiderato e costa meno del ticket comperato sul posto. Dal lunedì al venerdì il costo è più vantaggioso con l’intento di incoraggiare i visitatori a pianificare le proprie escursioni e a non concentrarle, se possibile, nei week end. In alcune valli la gestione dei parcheggi continua in autunno. In Val Daone e a Vallesinella fino al 18 settembre e poi nei fine settimana dal 24 settembre al 23 ottobre, in Val Genova e a Patascoss fino al 18 settembre e poi nei weekend 24-25 settembre e 1-2 ottobre, a malga Zeledria fino al 18 settembre e il fine settimana 24-25 settembre, in Val di Tovel fino al 25 settembre e tutti i fine settimana dal primo ottobre al primo novembre.

LE NAVETTE INTERNE A CAMPIGLIO: SI PRENOTANO ONLINE

A Madonna di Campiglio la mobilità è sempre più digitale e personalizzata. Anche le linee interne di navette e minivan attive per l’estate-parcheggio Spinale-Vallesinella (attiva fino al 18 settembre), Vallesinella-Grostè (fino al 25 settembre), parcheggio Spinale-Colarin (fino al 4 settembre) e piazza Brenta Alta-Campo Carlo Magno-rio Falzè (fino al 18 settembre) – sono prenotabili e acquistabili online. Inoltre, nell’ottica non solo di fornire servizi adeguati all’ospite, ma anche di ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente, si muovono solo se necessario. In che modo? Sempre dalla piattaforma https://mobilita.campigliodolomiti.it l’ospite sceglie la fascia oraria nella quale si intende accedere al servizio, quindi il sistema indica l’orario di pick up presso il punto di raccolta scelto e invia, tramite email, la conferma di prenotazione e il biglietto. Il servizio di trasporto è così personalizzato sulle reali esigenze dell’ospite e quando, in determinate fasce orarie, non c’è richiesta, i mezzi non si muovono evitando inutili fonti di inquinamento e riducendo le emissioni di CO2 nell’aria. Il servizio è organizzato dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio in collaborazione con i noleggiatori con conducente.

SLOW MOBILITY DAY: A VALLESINELLA I MARTEDÌ SONO SENZ’AUTO

Iniziata a luglio, prosegue fino alla fine di agosto l’iniziativa “Slow mobility day” in Vallesinella. Tutti i martedì, dalle 10 alle 15, la strada è chiusa al traffico veicolare per favorire la scoperta dell’ambiente a piedi e in bicicletta. Nella Piana di Nambino è invece attivo, a cura del Parco Naturale Adamello Brenta, un servizio di noleggio di e-bike per raggiungere malga Ritort in bicicletta. Partendo da Patascoss, la strada pianeggiante che raggiunge la malga, straordinario belvedere su tutte le Dolomiti di Brenta, è chiusa al traffico fino alle 18. le biciclette elettriche sono ritirate e riconsegnate, ma anche ricaricate, presso un’apposita struttura, il KUbox completamente rivestito di pannelli fotovoltaici e posizionato dal Parco a fianco della strada in prossimità dell’attraversamento della Piana di Nambino.

LA MOBILITÀ NEL PARCO: SI ACQUISTA IL TICKET PARCHEGGIO E GRATIS LA NAVETTA

Altra novità di quest’anno è l’utilizzo gratuito delle navette all’interno delle valli alpine dove il Parco Naturale Adamello Brenta gestisce da tanti anni un ampio e innovativo progetto di mobilità sostenibile. Il sistema di gestione della mobilità interessa 8 zone strategiche dell’area protetta: Val Genova, Vallesinella, Val di Tovel, Val di Fumo, Val Algone, Patascoss-Ritort, Zeledria e Val Biole.

LA MOBILITÀ IN VAL BRENTA

Quest’estate inaugura la prima edizione della gestione degli accessi alla Val Brenta organizzata dalle Regole Spinale e Manez attraverso 3 parcheggi a pagamento (Prà de la Casa, piazzale delle Bore e valagola).

AUTUNNO, CONTINUA SUGLI IMPIANTI

Nel 2022, a Madonna di Campiglio, l’apertura degli impianti di risalita si allunga fino all’autunno agevolando la fruizione della montagna da parte di ospiti e alpinisti. La cabinovia Spinale sarà aperta fino al 20 settembre, la Grostè (1° e 2° tronco) rimarrà accessibile fino al 25 settembre, data di chiusura dei principali rifugi alpini alle quote più alte, mentre la Pradalago sarà attiva anche dopo il 25 settembre nei weekend 1-2, 8-9 e 15-16 ottobre abbinata all’apertura del rifugio Viviani Pradalago. A Pinzolo, la cabinovia Prà Rodont sarà aperta continuativamente fino all’11 settembre, con l’aggiunta dei weekend 17-18 e 24-25 settembre. La seggiovia Doss del Sabion sarà accessibile fino all’11 settembre.