Campiglio, Bormio e Ponte di Legno regine del turismo montano

giovedì, 11 agosto 2022

Madonna di Campiglio – Madonna di Campiglio, Molveno e Andalo nel Trentino occidentale; Livigno, Bormio e Ponte di Legno in Lombardia sono tra le migliori mete di montagna estive italiane. La speciale classifica è stata stilata da un’indagine di JFC, che ha preso in esame vari parametri sulle destinazioni montane, apprezzate perché rilassanti e green da famiglie e giovani o anche per lo sport e i divertimenti che offrono. Ad esempio Molveno è la località trentina che vanta uno dei laghi più belli d’Italia e occupa la decima posizione nella classifica JfC Consulenza Turistica.

Le tre regine sono Cortina, Courmayeur e Madonna di Campiglio e nelle Top 20 del ranking della montagna figurano, dopo le tre regine, Livigno, Canazei, Asiago e Altopiano, Andalo, Moena, Cervinia, Molveno, Bormio, San Vigilio di Marebbe, Ponte di Legno, Ortisei, Auronzo di Cadore, Bressanone, Sappada, Roccaraso, Pinzolo, Merano e San Martino di Castrozza.

di Ch. Pa.