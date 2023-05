Cammino di Carlo Magno: nuova guida sulle tappe da Bergamo a Carisolo

martedì, 30 maggio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Per Brescia-Bergamo capitale della cultura 2023, nasce la nuova guida del Cammino di Carlo Magno Edizione aggiornata con le nuove tappe da Bergamo a Carisolo (Trento) passando a Lovere (Bergamo) e Ponte di Legno (Brescia).

A solo due anni dall’uscita della prima edizione della guida del Cammino di Carlo Magno arriva la nuova edizione aggiornata del Cammino di Carlo Magno, scritta dagli autori Antonio Votino e Andrea Grava (nella foto in basso) edita da Monterosa Edizioni.

La nuova edizione si arricchisce delle nuove tappe da Bergamo a Lovere e da Ponte di Legno a Carisolo per un totale di 225 km in 12 tappe; è uno strumento utile, anzi, utilissimo, per affrontare al meglio l’itinerario.

Nozioni tecniche, informazioni artistiche e naturali, gastronomia, focus su città di Bergamo, incisioni rupestri e sul lago di Endine, d’Iseo e le valli trentine attraversate, il viandante per ogni tappa troverà descritto passo dopo passo la leggenda del Cammino fino a condurlo davanti al meraviglioso affresco del Baschenis, che narra le gesta della spedizione del re dei Franchi e Imperatore del Sacro Romano Impero custodito nella Chiesa di Santo Stefano in Carisolo.

Tante altre curiosità animano le pagine del libro, permettendo al turista di cogliere tutte le bellezze che il territorio attraversato offre. La guida promuove un turismo sostenibile, le diverse tappe sono raggiungibili tramite i trasporti pubblici, e al tempo stesso dinamico, si può vivere un’esperienza unica ed emozionante.

di Daniela Papini