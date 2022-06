Vivi le notti estive a Tirano: cinque eventi tra shopping e intrattenimento

sabato, 25 giugno 2022

Tirano – Notti estive da vivere a Tirano (Sondrio), cinque gli appuntamenti con shopping e intrattenimento. Torna la rassegna organizzata dall’Associazione Mandamentale di Tirano, in collaborazione con il Comune di Tirano e il Consorzio Turistico Media Valtellina.

A Tirano vengono riproposte “Vivi le notti” 2022, serate di spettacoli musicali dal vivo, animazioni comiche e artistiche, originali e curiose, aree giochi, baby dance, intrattenimento itinerante e shopping nei negozi aperti. La rassegna è organizzata dall’Associazione Mandamentale di Tirano, attiva all’interno dell’Unione del Commercio e del Turismo e presieduta da Fabio Valli, in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Tirano e il Consorzio Turistico Media Valtellina.

Cinque gli appuntamenti: la “Notte dei saldi” di sabato 2 luglio (che coincide con l’avvio dei ribassi di stagione) e le quattro date di “Vivi le notti”, venerdì 8, 15 e 22 luglio, dalle 20 alle 24, e sabato 30 luglio, dalle 20 alle 2. Ingrediente principe: divertimento per tutti, grandi e piccini.

“Ravvivare Tirano con eventi e iniziative non solo ridà fiducia agli operatori e respiro alle persone, provate da lunghe restrizioni, ma è anche occasione per coinvolgere i turisti, per spingerli a visitare il territorio, a conoscere la sua anima più vivace e accattivante”, sostengono gli organizzatori.

LE LOCATION

Il 2 e il 30 luglio sarà coinvolta tutta la città, l’8 Madonna, il 15 Viale Italia, il 22 il Centro storico. Durante “Vivi le notti 2022” i negozi resteranno aperti e i pubblici esercizi offriranno intrattenimento fino alle 24 (fino alle 2 il 30 luglio).

All’interno del programma estivo di Tirano trova anche spazio, venerdì 5 e sabato 6 agosto, la nona edizione di “Magico Crocevia”, il festival degli artisti di strada in piazza Basilica.

“La ripresa di “Vivi le notti” è un bel segno di normalità dopo due estati in cui i momenti di svago e intrattenimento sono stati irrigiditi dal “distanziamento sociale” – dichiara Sonia Bombardieri, assessora alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Tirano – per questo abbiamo voluto arricchire le serate con proposte nuove e originali e mi auguro che si torni anche allo shopping in presenza, molto più piacevole dell’acquisto online. Abbiamo tutti bisogno di tornare all’aperto, in libertà, e divertirci con leggerezza”.

IL PROGRAMMA

Tutta la città Sabato 2 luglio

CAFFÈ LUCIGNOLO – piazza Marinoni, 28

BAR SICILIANO – piazza Cavour, 12

Madonna di Tirano – venerdì 8 luglio

ENOTECA DALLA VALLE – via B.M. Omodei, 7

GELATERIA ‘LA PIAZZA’ – piazza Basilica, 26/28

Viale Italia – venerdì 15 luglio

CAFFÈ LUCIGNOLO – piazza Marinoni, 28

Centro storico – venerdì 22 luglio

BAR SICILIANO – piazza Cavour, 12

Tutta la città – sabato 30 luglio

ENOTECA DALLA VALLE – via B.M. Omodei ,7

SMART CAFÈ – piazza Basilica, 33

CAFFÈ LUCIGNOLO – piazza Marinoni, 28

BAR SICILIANO – piazza Cavour, 12

LE ANIMAZIONI IN CITTÀ

Tutta la città – sabato 2 luglio

Gonfiabili, P.za Cavour / Giochi e giostre, P.za Marinoni

Madonna di Tirano – venerdì 8 luglio

“ColorSplash” il lancio dei colori per tutti, P.za Basilica / “Il palombaro” spettacolo comico itinerante

Viale Italia – venerdì 15 luglio

Ludobus, giochi all’aperto per tutti, V.le Italia / ai Portici / Street band itinerante, V.le Italia zona semaforo / Babydance con Archimendoza, P.za delle Stazioni / Giochi e giostre, P.za Marinoni

Centro storico – venerdì 22 luglio

“Caramelloni e vela” animazione dinamica per bambini, P.za San Martino / Spettacolo led itinerante, Via XX Settembre

Tutta la città – sabato 30 luglio

“Divino” spettacolo danza rap/trap video, P.za Stazioni / Ludobus, giochi all’aperto per tutti, P.za Cavour / Il Mago Trabuk, P.za Basilica / Babydance con Wendy, V.le Italia/ai Portici / Giochi e giostre, P.za Marinoni

SABATO 2 LUGLIO

Notte dei saldi

Negozi aperti in tutta la citta fino alle 24

Musica nei locali: Caffè Lucignolo e Il Siciliano

Area giochi e Gonfiabili Piazza Cavour e Marinoni

VENERDÌ 8 LUGLIO

Vivi le notti – Madonna di Tirano

Negozi aperti fino alle 23.00

Musica nei locali: Enoteca Dalla Valle

e Gelateria La Piazza

“Color Splash” e animazione comica itinerante

VENERDÌ 15 LUGLIO

Vivi le notti – Viale Italia

Negozi aperti fino alle 23.00

Musica al Caffè Lucignolo

“Street band” itinerante lungo il viale

Area giochi, Ludobus & Babydance

VENERDÌ 22 LUGLIO

Vivi le notti – Centro storico

Negozi aperti fino alle 23.00

Musica da Il Siciliano

“Caramelloni” e animazione itinerante

SABATO 30 LUGLIO

Vivi le notti a Tirano

Negozi aperti fino alle 23.00

Musica nei locali: Enoteca Dalla Valle, Smart Café,

Caffè Lucignolo, Il Siciliano

“Divino” danza e rap Piazza Stazioni

Area giochi, Ludobus, Babydance, Magia

VENERDI’ 5 E SABATO 6 AGOSTO Magico Crocevia, il festival degli artisti