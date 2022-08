Vione: Minüs, secondo concorso di poesia e prosa dialettale

giovedì, 4 agosto 2022

Vione – L‘Ecomuseo dell’Alta via dell’Oglio organizza “Minüs” il 2° concorso di poesia e prosa dialettale. Anche nell’estate 2022 prosegue il lavoro di tutela e valorizzazione dei dialetti della Valle Camonica promosso dall’Ecomuseo dell’alta via dell’Oglio.

C’è tempo fino al 20 agosto per partecipare con la propria opera in poesia o in prosa a “Minüs”, la seconda edizione del concorso di poesia e prosa dialettale organizzato dal piccolo ente culturale dell’alta Valle.

Il tema del concorso 2022 è “Persone del mio paese“. Ogni componimento dovrà riguardare una persona realmente esistita o esistente, nota oppure con un legame particolare con l’autore o l’autrice.

“È un’occasione per raccontare le tante figure “mitiche” che popolano la memoria collettiva delle nostre comunità”, spiega Ivana Govi, coordinatrice dell’ecomuseo.

Le opere, inedite e scritte in uno dei dialetti della Valle Camonica, dovranno essere consegnate alle Pro loco dell’alta valle o presso il municipio di Vione (Brescia), e saranno valutate da una giuria composta da persone esperte nella scrittura dialettale o nello studio dei dialetti camuni.

“Il concorso – prosegue Govi – è rivolto non solo a scrittori e scrittrici già note, ma a tutte le persone che conoscono e amano i nostri dialetti: chiunque può partecipare. Questa apertura fa parte dello spirito dell’ecomuseo”.

La prima edizione, nel 2017, ha visto la vittoria di Angelo Trotti, poeta monnese, con un componimento intitolato “No e ‘l pa”.

I testi vincitori saranno annunciati il 24 agosto, alle ore 20:30, presso la torre Federici di Vezza d’Oglio, in una serata dove verranno letti i componimenti di chi ha partecipato al concorso.

Per informazioni: www.ecomuseoaltaviaoglio.org oppure rivolgersi al numero di telefono 3465192713.