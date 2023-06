Villa di Tirano, approvato Piano integrato riserva Pian di Gembro

giovedì, 1 giugno 2023

Villa di Tirano – Approvato dalla Giunta regionale lombarda il Piano integrato della riserva naturale e ZSC (Zone Speciali di Conservazione) ‘Pian di Gembro‘. Si tratta di un’area protetta regionale nel Comune di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, la cui gestione è assegnata alla Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Questo Ente ha deciso di avviare la procedura di aggiornamento dei piani di gestione della riserva naturale, attraverso un unico documento e di avviare il relativo processo di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), che non ha rilevato alcuna criticità ambientale. Il piano è stato trasmesso anche alla Provincia di Sondrio per il parere della Commissione Provinciale per l’Ambiente, ricevendo parere positivo.

“Il Piano – spiega l’assessore Massimo Sertori – affronta aspetti gestionali di questa bellissima area naturale che mirano alla tutela, conservazione e monitoraggio degli habitat. Il piano prevede altresì azioni per la compatibilizzazione delle attività antropiche presenti, nonché al miglioramento della sua fruibilità da parte di residenti e turisti”. “Regione dimostra la sua sensibilità e attenzione – conclude – verso questi territori, dotandosi di strumenti di gestione concreti, orientati alla prioritaria difesa e protezione della natura”.

“L’approvazione del Piano – afferma l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi – è un importante passo avanti nella conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali della nostra Regione. Il documento unico consentirà di ottimizzare le risorse e adottare un approccio più integrato nella gestione dell’area protetta”. “Regione Lombardia – conclude Comazzi – conferma ancora una volta il suo impegno nel promuovere politiche ambientali che pongano al centro la salvaguardia del nostro patrimonio naturale”.