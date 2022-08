Vezza d’Oglio, ringraziato il Maresciallo Maggiore Davanzo

domenica, 28 agosto 2022

Vezza d’Oglio (Brescia) – Le comunità di Vezza d’Oglio, Incudine, Monno e Vione hanno salutato il Maresciallo Maggiore Luca Davanzo, per vent’anni comandante della Stazione carabinieri di Vezza d’Oglio (Brescia) che è stato destinato ad un altro incarico in Valle Camonica e nella Compagnia carabinieri di Breno.

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Vezza d’Oglio alla presenza del Maggiore Luca Davanzo, del capitano Filiberto Rosano, comandante della Compagnia di Breno, dei sindaci Diego Martino Occhi (Vezza d’Oglio), Diego Carli (Incudine), Romano Caldinelli (Monno), Mauro Testini, nella veste di sindaco di Vione e presidente Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, di Giacomo Trotti, comandante della Polizia locale dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, e i militari di Vezza d’Oglio.

L’Amministrazione comunale di Vezza d’Oglio, come ricordato dal sindaco Diego Martino Occhi “ha organizzato quest’incontro per ringraziare il Maresciallo Maggiore Luca Davanzo che per più di vent’anni è stato un riferimento per le nostre comunità, in particolare i momenti dell’emergenza pandemia”.

Il Maresciallo Maggiore Luca Davanzo, emozionato, ha sottolineato “il rapporto collaborativo e di stima reciproca con i cittadini e le istituzioni”, mentre il capitano Filiberto Rosano ha evidenziato “l’affetto e la vicinanza delle comunità dell’Alta Valle Camonica al Maresciallo Maggiore Luca Davanzo per quanto svolto in questi vent’anni, che rimarrà in valle e sarà un valore aggiunto come profondo conoscitore del territorio”.



Sono poi intervenuti Giacomo Trotti, i sindaci di Incudine, Diego Carli e di Monno Romano Caldinelli e Mauro Testini ricordando la collaborazione e lo stretto legame con il territorio in questi vent’anni. Al termine il primo cittadino di Vezza d’Oglio ha donato una targa ricorda al Maresciallo Maggiore Luca Davanzo, mentre gli altri sindaci gli hanno consegnato libri e simboli dei loro paesi.