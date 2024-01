Vezza d’Oglio: la Caspolada diventa Camminata in notturna

mercoledì, 31 gennaio 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – La 22esima edizione della Caspolada di Vezza d’Oglio, constatata l’assenza di neve ed il perdurare delle previsioni meteo anomale e decisamente fuori stagione, diventa Camminata in notturna

Il comitato organizzatore però non si è dato per vinto ed ha voluto stupire tutti individuando un nuovo percorso, di pari lunghezza al tradizionale e facilmente percorribile da tutti, sia grandi che piccoli e adatto anche ai meno allenati a percorsi in montagna.

Un tracciato in grado di regalare scorci e panorami sensazionali agli oltre 2500 partecipanti. Una vista unica ed emozionante del borgo di Vezza d’Oglio in notturna, che sarà reso ancora più magico dalla luce di ben 1.000 fiaccole che accompagneranno lungo tutto il percorso.

Le altre chicche che contraddistinguono la manifestazione di Vezza d’Oglio sono per gli amanti dei sapori della tradizione locale che saranno sicuramente in grado di soddisfare non solo la vista ma anche il palato. Nei 5 ristori che si trovano lungo il percorso si potranno degustare i sapori tipici del territorio: il pane di segale con varietà di salumi (lo Pan Ner), formaggi locali e di malga, focacce dolci e frittelle (spongade e fradarde nel dialetto locale), il tutto da assaporare intorno ad un bel falò con un buon bicchiere di bevande calde (tè, vin brulé e cioccolata alla partenza).

All’arrivo non può di certo mancare il tradizionale vin brulé degli Alpini e a seguire, (per chi l’ha prenotata all’atto dell’iscrizione), alla cena con menù “dal sapore di montagna”, altra novità di questa edizione.

Insomma la Caspolada anche per questa edizione sarà un evento all’insegna del divertimento già a partire dal venerdì sera 2 febbraio, con il Caspo party nella piazza di Vezza d’Oglio per poi proseguire per tutta la giornata di sabato.

Il weekend non termina sabato sera, infatti tutti gli iscritti alla 22esima Caspolada potranno acquistare lo skipass giornaliero scontato del 50% valido per domenica 4 febbraio nel comprensorio Pontedilegno-Tonale.

IL PROGRAMMA

Venerdì 2 Febbraio – Dalle 21 in Piazza 4 Luglio

“CASPO PARTY” in attesa della 22ª Caspolada al Chiaro di Luna in Piazza 4 Luglio 1866.

90’S BACK… tutte le hit degli anni ’90 suonate da una super band live per far rivivere un decennio strepitoso e DJ SET TRIBUTO A GIGI D’AGOSTINO. Una grande festa riscaldata dal re dei cocktail invernali… il bombardino! (evento all’aperto – ingresso libero)

Sabato 3 Febbraio

Dalle 10 fino alle 18:30 presso la Palestra Comunale

Consegna pettorali e gadget;

Dalle 16:30 in Piazza 4 Luglio 1866 e Piazza IV Novembre

Musica, animazione e cioccolata calda/tè caldo per tutti;

Ore 19 in Piazza 4 Luglio 1866

Pronti, partenza, viaaa… buona Caspolada al Chiaro di Luna 2024 a tutti!

Dalle 20.30 presso il Centro Eventi Adamello

Arrivo con musica, vin brulé, cena e serata conviviale.