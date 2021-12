Valtellina: sottoscritti i patti per l’attuazione della sicurezza urbana

venerdì, 10 dicembre 2021

Villa di Tirano – Il prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello (nella foto) ha sottoscritto unitamente ai Sindaci di Civo, Grosio e Villa di Tirano, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza, i “Patti per l’Attuazione della Sicurezza Urbana”.

Il documento è stato perfezionato con il Sindaco di Sondrio per quanto riguarda il capoluogo ed è presupposto essenziale ai fini della partecipazione al Bando di finanziamento emanato dal Ministero dell’Interno – a valere su fondi specifici -, per l’assegnazione, secondo una graduatoria a livello nazionale, di contributi per la realizzazione “ex novo” ovvero per l’implementazione ed il potenziamento di sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione in zone sensibili a problematiche legate al degrado urbano, all’illegalità e all’ordine pubblico in generale.

La Prefettura, che tramite apposita circolare ha reso partecipi dell’iniziativa tutte le municipalità della provincia, effettuate le dovute valutazioni in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, provvederà ad inoltrare la documentazione tecnica predisposta dagli Enti interessati agli Organi ministeriali centrali.