Valtellina e Valchiavenna, ultima settimana della stagione sciistica per diversi comprensori

lunedì, 1 aprile 2024

Madesimo – E’ una Pasquetta che si annuncia ancora innevata in diversi comprensori della provincia di Sondrio: si apre così quella che per molti comprensori è l’ultima settimana con gli impianti aperti.

VALCHIAVENNA

A Madesimo gli appassionati possono continuare a godersi le emozioni su sci e snowboard fino al 7 aprile. Il Made Winter Party, sabato 6 aprile, nel centro del paese. Una festa incredibile per chiudere in bellezza, con due special guest d’eccezione: Le Donatella.

APRICA

Ad Aprica gli impianti da sci chiuderanno il 7 aprile.

BORMIO E SANTA CATERINA VALFURVA

È stata una stagione invernale coi fiocchi nel comprensorio di Bormio: l’ultimo giorno da trascorrere sugli impianti è il 7 aprile. Per salutare l’inverno e accogliere la primavera, il 6 e 7 aprile 2024 ci si ritrova per festeggiare tutti insieme con musica e spettacoli dal vivo.

Sabato 6 aprile dalle 12.00 un’intera giornata di divertimento: si comincia con Lorenzo Bonfanti, da X-Factor 2023, per proseguire con Teo di Lecco. Lo spettacolo si svolgerà sul palco all’arrivo della telecabina. Il concerto è gratuito con l’acquisto del biglietto di risalita in quota.

Si prosegue la festa anche Domenica 7 aprile con un party gratuito che dura tutta la giornata: si comincia alle 11.00 al Sunny Valley Kelo Mountain Lodge con il Dj set a cura di Radio Number One che prosegue fino alle 16.00; ci si sposta poi al Bar Terraza di Santa Caterina dove dalle 17.00 la musica prosegue fino a sera. Per l’occasione la salita in cabinovia è gratuita dalle 13.30.

Due appuntamenti da non perdere per godersi l’ultimo weekend prima della chiusura degli impianti che avverrà il 7 aprile 2024. A Santa Caterina Valfurva ci si incontra in pista con i campioni sabato 6 aprile per l’iniziativa benefica Sciare per la vita, mentre l’appuntamento di domenica 7 è con la tappa della Children Cup Alta Valtellina by Trudi

Sabato 6 aprile la ski area di Bormio organizza il party di fine stagione a Bormio 2000. A partire dalle 12.30 si fa festa con il Dj set live di Max Benzoni. A seguire, il celebre violinista elettrico Andrea Casta incanterà il pubblico con il suo live violin show.