Valposchiavo, autorizzato il prelievo dei lupi del branco di Rügiul

venerdì, 10 novembre 2023

Valposchiavo – Da dicembre entrerà in vigore l’ordinanza del Consiglio Federale su caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici. Negli ultimi mesi si sono registrati attacchi di lupi a pecore e capre con danni ingenti per gli alpeggiatori della Valposchiavo e le autorità del Canton Grigioni hanno chiesto all’Ufficio Federale il permesso per l’abbattimento di 27 lupi con l’obiettivo di ridurre al minimo gli attacchi di lupi a bovini e bestiame.

E’ stato anche chiesto il prelievo di un massimo di due terzi dei giovani lupi del branco del Rügiul in Valposchiavo e del branco del Jatzhorn a Davos. Accanto ai 27 abbattimenti richiesti, è già stata disposta l’autorizzazione di 17 ulteriori abbattimenti di giovani lupi. Il Cantone chiede a tutti di comunicare eventuali avvistamenti.