Valchiavenna, un DAE in dono al Rifugio Bertacchi

venerdì, 24 giugno 2022

Madesimo – Un DAE in dono al Rifugio Bertacchi. Un vero dono di cuore per l’estate 2022, il rifugio Giovanni Bertacchi presso il lago Emet a 2175 metri di quota sarà dotato di un DAE – defibrillatore semiautomatico esterno- che sarà posizionato in luogo sempre raggiungibile nel periodo d’apertura.

Il dispositivo salvavita è stato acquistato grazie alle donazioni di familiari e amici di Luigi Veronelli, un grande amico di Madesimo che ci ha lasciato la scorsa estate, proprio durante una passeggiata sulle nostre montagne.

Il Consiglio direttivo della Sezione CAI Vallespluga e la Stazione del Soccorso Alpino di Madesimo ringraziano tutti coloro che hanno contribuito per poter dotare il rifugio di questo importante presidio, permetterà di essere più preparati in caso di necessità.

Nella foto il rifugio Giovanni Bertacchi aperto tutti i giorni fino a fine settembre 2022, informazioni disponibili sul sito www.caivallespluga.it