Val di Fiemme: 37 anni fa la tragedia di Stava

mercoledì, 20 luglio 2022

Stava – Cerimonia del 37esimo anniversario della tragedia di Stava (Trento), con l’intervento delle autorità civili e militari, in particolare di Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, del parroco don Albino dell’Eva, del commissario del Governo Gianfranco Bernabei, del presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, di diversi consiglieri provinciali, del sindaco di Tesero Elena Ceschini e di tanti primi cittadini della Valle di Fiemme.

“Il 37esimo anniversario della tragedia di Stava ricorre in un momento delicato che il Trentino sta vivendo, dopo quanto accaduto sulla Marmolada. Seppur in maniera diversa, questi due eventi hanno a che fare con i delicati equilibri tra uomo e natura. Sicurezza, prevenzione e rispetto devono dunque continuare ad essere le nostre parole d’ordine. Ricordiamo le vittime, affinché simili eventi non si ripetano”, è questo il messaggio del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della cerimonia di commemorazione per le 268 persone che persero la vita a Stava il 19 luglio 1985. Un appuntamento istituzionale semplice ma solenne, con la santa messa celebrata da don Albino dell’Eva e un momento istituzionale.

La Provincia autonoma di Trento ha partecipato con convinzione e senso di responsabilità al ricco programma di iniziative volute dalla Fondazione Stava 1985. Iniziative che rispondono al monito che il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi aveva espresso proprio a proposito di Stava: la necessità di una “memoria attiva”. “Non è infatti sufficiente ricordare e commemorare, ma bisogna che la riflessione su ciò che è accaduto determini atteggiamenti, visioni, scelte politiche” ha osservato il presidente Fugatti.