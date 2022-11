UniTrento, elezioni studentesche: al voto oltre il 40%. Ecco i risultati

venerdì, 25 novembre 2022

Trento – Sono oltre il quaranta su cento gli studenti e le studentesse dell’Università di Trento che tra martedì e ieri hanno dato la loro preferenza telematica per eleggere le proprie rappresentanze 2022-2024 negli organi centrali e nelle strutture accademiche (dipartimenti e centri).

Si tratta di un dato in crescita rispetto alle ultime elezioni, che già avevano fatto registrare un andamento in forte crescita, collocando UniTrento tra gli atenei con la più alta partecipazione studentesca alle elezioni. Nel 2020, infatti, l’affluenza era stata pari al 39,8% (nel 2008 era al 31,6). Quest’anno l’affluenza ai seggi è stata del 40,4%. L’affluenza media per gli Organi centrali è stata di 37,25%.

Le elezioni si sono tenute a sistema proporzionale ponderato con liste tra loro concorrenti. I risultati ufficiosi delle urne sono stati forniti oggi dall’Ufficio supporto organi collegiali dell’Università di Trento. La commissione elettorale li validerà il prossimo 28 novembre. Le rappresentanze elette saranno in carica per due anni a partire dalla data di nomina.

Organi centrali – Le liste votate e le persone elette

Per il Senato accademico la lista che ha raccolto complessivamente più voti è stata UNITiN (61% dei voti), la seconda è stata UDU Trento (26%), la terza Azione universitaria (7%), la quarta Fronte della Gioventù Comunista (3%). Sono stati eletti Gianmarco Ruvolo (1249 voti) e Livia Cruisà (781 voti) di UNITiN.

Per il Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito la più votata è stata UNITiN (63% dei voti), la seconda è stata UDU Trento (25%), la terza Azione universitaria (8%). Sono stati eletti Otman El Amri (757 voti), Anna Piccoli (697 voti) e Agnese Tumicelli (414) di UNITiN e Ginevra Perruggini (470 voti) di UDU.

Nel CdA dell’Opera Universitaria la lista più votata è stata UNITiN (60% dei voti), la seconda è stata UDU Trento (28%), la terza Azione universitaria (8%). Sono statti eletti Lorenzo Emer (968 voti) e Lucia Virginia Ori (963) di UNITiN e Michele Minniti (452) di UDU.

La Commissione sport ha visto affermarsi UNITiN (60% dei voti), la seconda è stata UDU Trento (27%), la terza Azione universitaria (8%). Sono state elette Cecilia Torboli (1292 voti) e Daniela Marchetti (574) di UNITiN.

Qualche dato

Erano 164 le cariche da rinnovare. Erano 11, infatti, le persone da eleggere negli organi centrali: Senato accademico (2 rappresentanti), Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito (4), Cda Opera universitaria (3) e Commissione sport (2).

La comunità studentesca era chiamata, inoltre, a rinnovare 153 rappresentanze nelle strutture accademiche dei propri corsi di studio (consigli di dipartimento, consigli di centro e collegi di area didattica).

Le liste in corsa erano 14 organi centrali) e 30 per le strutture, per un numero complessivo di 248 persone. Mentre erano 16.532 gli studenti e le studentesse a comporre l’elettorato attivo. Potevano votare (elettorato attivo) le studentesse e gli studenti iscritti (cioè in regola con il pagamento delle tasse), in corso e fuori corso, o in attesa di laurea triennale, nell’anno accademico 2022/2023. Per gli organi delle strutture accademiche dei diversi corsi di studio, potevano votare solo le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di studio della struttura sede amministrativa.

Le elezioni si sono svolte in modalità telematica, mediante liste tra loro concorrenti, a sistema proporzionale d’Hondt. Ciascun elettore o elettrice poteva esprimere il proprio voto online, con accesso tramite credenziali di Ateneo tra le 9 di martedì 22 novembre e le 19 del 23 novembre 2022.