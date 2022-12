Una casetta prefabbricata sta bene anche in terrazza

mercoledì, 21 dicembre 2022

Casette da giardino

In giardino una casetta diventa molto utile per sistemare tutti gli attrezzi da lavoro e giardinaggio. Anche chi non ha un giardino può optare per casette da giardino prefabbricate, da installare nel proprio terrazzo. Infatti è una struttura versatile e che aumenta la praticità del nostro spazio esterno.

Ve ne sono in commercio di vari tipi, dimensioni e con colori e accessori personalizzabili a scelta. Possiamo trovare quella esagonale, quella quadrata, ma per gli spazi più stretti come può essere un grande terrazzo o un terrazzo sul tetto, ci sono anche dimensioni angolari o rettangolari con tetto a doppia falda o a mono falda.

Casetta da giardino 2×2

Dato che ognuno ha in casa degli spazi diversi, a seconda dello spazio disponile nel proprio giardino o terrazzo, potrà quindi optare per casette da giardino prefabbricate della misura adatta alle proprie esigenze.

Ad esempio possiamo trovare delle bellissime e moderne casette da giardino di dimensioni ampie, anche abitabili volendo, come quelle 4 x4 o 5×6.

Troveremo però anche la casetta da giardino 2×2, di dimensioni più piccole e adatta agli spazi ristretti, come potrebbe essere anche un terrazzo.

Quindi chi non ha il giardino non deve rinunciare alla versatilità di queste comode strutture da esterno.

Casette prefabbricate coibentate

Le classiche casette da giardino sono in legno, ma se ne possono trovare anche in pvc, in resina o in metallo. Il legno è un materiale naturale che offre molti vantaggi, sia dal punto di vita estetico come dal punto di vista della coibentazione e isolamento.

Infatti il legno è naturalmente isolante, e con la giusta coibentazione si possono realizzare delle bellissime casette prefabbricate coibentate, da adibire a stanza di lavoro, a dependance per gli ospiti o anche come home office.

Casette da giardino in pvc

Se vogliamo optare per casette da giardino prefabbricate abbiamo comunque una grande scelta anche per quanto riguarda i materiali con cui sono costruite.

Se scegliamo una casetta in resina, questa esternamente riprende le forme delle venature del legno ed è quindi anche esteticamente piacevole alla vista, e facile da mantenere. Anche le casette da giardino in pvc sono molto resistenti e facili da mantenere.

Anche una casetta in metallo è facile da pulire e non richiede troppa manutenzione, tuttavia queste casette non hanno la stessa traspirazione di quelle in legno.

Casette prefabbricate abitabili

E’ inutile dire che le migliori casette prefabbricate coibentate sono anche casette prefabbricate abitabili, infatti come abbiamo visto sopra, una casetta per essere abitabile deve avere i corretti isolamenti dal terreno e sul tetto e le pareti.

Grazie alla giusta coibentazione quindi una casetta di dimensioni da medie a grandi può anche essere abitabile, sia per le vacanze come anche tutto l’anno.

Occasioni casette in legno da giardino

Se il vostro pensiero è il costo, potete optare per casette da giardino prefabbricate in offerta.

Si possono trovare molte occasioni di casette in legno da giardino anche online, e se si acquista direttamente dal produttore, spesso ci sono prezzi di fabbrica senza ulteriori aumenti dovuti alle intermediazioni alle vendite.