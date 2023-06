Un lago d’Iseo sempre più green, l’assessore regionale Lucente: “Flotta potenziata con imbarcazioni elettriche”

giovedì, 1 giugno 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Un Sebino sempre più green, è quanto emerso dalla visita sulle sponde del Lago d’Iseo per l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Prima tappa a Sarnico (Bergamo) alla sede dell’autorità di bacino lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro. Successivamente l’assessore ha visitato i cantieri della Società Navigazione del Lago a Costa Volpino (Bergamo). E subito dopo un giro a bordo della motonave “Città di Bergamo”.

Ai vari incontri con l’assessore Lucente hanno preso parte il presidente e il direttore della Società Navigazione Lago d’Iseo, Giuseppe Faccanoni ed Emiliano Zampoleri, il presidente e il direttore dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, Alessio Rinaldi e Gloria Rolfi e i consiglieri regionali Diego Invernici e Michele Schiavi.

ENTRO 2024 FLOTTA POTENZIATA CON 2 NUOVE MOTONAVI A PROPULSIONE ELETTRICA – “Il trasporto pubblico – ha detto l’assessore Lucente (nel video) – è fondamentale per il sistema lacuale lombardo. In tal senso, la sinergia tra enti locali e Regione Lombardia è un elemento essenziale per garantire standard di navigazione efficienti e di alto livello. Io credo fortemente nella potenzialità del bacino del Lago d’Iseo, risorsa economica e turistica importante, da valorizzare ulteriormente nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura e in vista delle Olimpiadi 2026. Ecco perché abbiamo intenzione di potenziare la flotta a disposizione: entro il 2024 saranno realizzate 2 nuove motonavi a propulsione totalmente elettrica, per un importo complessivo di oltre 9.000.000 di euro. Risorse prevalentemente statali, con un cofinanziamento regionale di 1.390.800 euro’.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto l’assessore regionale – è arrivare ad avere un trasporto lacuale totalmente ‘green’ a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente innovativo. All’insegna di una mobilità sempre più interconnessa”.

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO LACUALE – Il sostegno di Regione Lombardia al sistema lacuale è stato concreto: nel triennio 2022/2024 sono stati finanziati ben 5 interventi sul lago d’Iseo con un contributo regionale di oltre 2.000.000 di euro per opere di manutenzione, riqualificazione, messa in sicurezza e accessibilità. Nello specifico, gli interventi sono concentrati nei Comuni di Monasterolo del Castello, Sarnico, Spinone al Lago, Paratico, oltre a risorse dedicate alla Società di Navigazione del Lago d’Iseo. Il presidente di Autorità di bacino, Alessio Rinaldi (nel video), il consigliere regionale Diego Invernici (nel video) hanno illustrato i grandi progetti per un “lago d’Iseo sempre più internazionale e una navigazione che punta sul green”.

FONDI REGIONALI PER SICUREZZA E VIGILANZA – L’assessore Lucente ha inoltre ricordato che “Regione Lombardia, per il periodo estivo, ha assegnato 219.000 euro per implementare le attività di sicurezza e vigilanza per tutti i laghi della Lombardia. Di questi, 40.000 sono destinati al Lago d’Iseo, Endine e Moro. Un segnale importante, che permette lo sviluppo e la promozione della navigazione interna, con l’implementazione di attività e servizi affinché turisti e residenti possano godere delle bellezze dei nostri laghi in totale sicurezza”.

di A. Pa.