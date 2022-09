Un autunno speciale alle Terme di Boario: le proposte tra cure, Spa e Hotel

mercoledì, 28 settembre 2022

Boario Terme (Brescia) – Un autunno speciale alle Terme di Boario (Brescia), con la tradizionale medicina termale, la Spa e l’ospitalità all’hotel Rizzi.

PREVENIRE E PRENDERSI CURA

La tradizione della Medicina termale italiana punta decisamente a cicli di cure termali dalla fine dell’estate. Il Centro Cure Violati mette quindi a disposizione la fango-balneo-terapia, sostenuta anche dagli idromassaggi in acqua, con la possibilità di massaggi manuali curativi, riabilitativi, rilassanti e tonificanti.

Di grande interesse clinico sono le terapie inalatorie (inalazioni, aerosol, docce nasali, insufflazioni endotimpaniche) per le quali l’acqua solfato-bicarbonato-calcica delle Terme è particolarmente indicata sia a scopi preventivi che a scopi curativi. In particolare, i Medici delle Terme consigliano un periodo di prevenzione con cure inalatorie in età pediatrica visti gli ottimi risultati ottenuti nella lunga storia termale di Boario. Si ricorda che all’interno del Centro Cure è possibile effettuare la terapia idropinica.

COCCOLE D’AUTUNNO ALLA SPA

La Spa (Salus per Aquam) delle Terme di Boario nelle sue offerte speciali per l’autunno appena iniziato offre momenti di grande rigenerazione e relax particolarmente adatti ad affrontare i primi freddi e a tonificare il corpo. Le proposte riguardano l’uso delle acque termali nelle piscine, idromassaggi in acqua, docce emozionali, nei percorsi

realizzati per creare benessere a singoli e in compagnia, sottolineati dai gustosi frutti di stagione. Si ricorda che la durata del percorso è di 3 ore, con tutti i servizi a disposizione.

ORE SPECIALI AL’HOTEL RIZZI

L’Hotel Rizzi Acqucharme propone fino al 30 novembre l’ingresso Spa Aquacharme, dal lunedì al venerdì, della durata di 2 ore comprensivo di utilizzo della piscina con acqua termale, idromassaggio, bagno turco, percorso vascolare, sauna, docce emozionali, stanza del fieno, zona relax con cromoterapia e tisane del giorno. Il prezzo proposto atutti gli affezionati clienti ed a coloro che intendono scoprire l’esclusiva proposta della

Spa è di 15 euro per persona (anziché 25). Altri servizi aggiuntivi vengono forniti a tariffe speciali su richiesta del cliente. Info e Prenotazioni: 0364 531617