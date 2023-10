Trento, mostra di Gamberoni all’atelier degli editori

venerdì, 13 ottobre 2023

Trento – Nella serie di appuntamenti e di presentazioni promossa dall’Atelier Benigni degli editori, in via Belenzani 51, si inserisce un evento del tutto particolare. Domani, sabato 14 ottobre, alle 9:30, presso i locali dell’Atelier, verrà inaugurata – alla presenza dell’autore – la mostra dell’artista contemporaneo Roberto Gamberoni. Fino all’aprile del prossimo anno i suoi quadri saranno esposti sulle pareti, andando a valorizzare lo spazio espositivo editoriale in cui trovano casa i sette editori trentini protagonisti del progetto Atelier.

Roberto Gamberoni, nato a Trento il 14 ottobre 1954, in pensione dopo una carriera bancaria, si diletta con l’antiquariato e il collezionismo, passioni ereditate dal padre. Il suo interesse per le arti lo ha indotto, da autodidatta, a creare opere uniche e personali, spesso utilizzando materiali comuni e di recupero. In principio ha impiegato fumetti d’epoca attraverso tecniche di collage e décollage traendo poi ispirazione anche dai manifesti pubblicitari e dalla Street Art. La mostra terminerà il 14 aprile 2024.

Con questa iniziativa i locali di via Belenzani diventano così un ambiente culturale ancora più stimolante e attraente, a beneficio di quanti vogliono curiosare tra i libri e che, da sabato, potranno anche ammirare i quadri dell’artista trentino.