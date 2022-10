Trento, le piante di Gabbiolo potrebbero essere salvate

sabato, 15 ottobre 2022

Trento – Si è svolta in via Castel di Pietrapiana a Gabbiolo di Povo, una seduta in esterna della Commissione Ambiente del Comune di Trento. Oltre alla partecipazione dei Consiglieri Comunali in qualità di Commissari, dei tecnici Comunali e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Stanchina, è stata registrata anche la partecipazione di alcuni cittadini.

“L’argomento della Commissione ha riguardato il secondo tratto di pista ciclabile di collegamento tra Povo e Villazzano, proprio all’altezza di Gabbiolo, dove da progetto dovranno essere abbattute le 13 piante antistanti i campi da calcio. Ricordiamo che tale abbattimento ha visto la contrarietà di oltre 900 residenti che hanno sottoscritto le petizioni popolari per salvare le piante, chiedendo di realizzare comunque il collegamento ciclabile ma con un progetto alternativo a quello attuale.

Dopo un’iniziale chiusura sul progetto, esprimiamo la nostra soddisfazione e vogliamo ringraziare l’Assessore Stanchina per la promessa di un ulteriore confronto con il Sindaco e l’Assessore Facchin in merito alla possibilità di una soluzione, nonché l’ingegner Patton del Servizio Gestione strade e parchi del Comune di Trento per aver ipotizzato una variante in corso d’opera che preveda il mantenimento delle piante.

Se il triste destino delle storiche piante di Gabbiolo pareva oramai segnato, possiamo sicuramente affermare che la seduta di ieri della Commissione Ambiente in quel di via Castel di Pietrapiana…ha riacceso la speranza!”, gruppo consiliare comunale Fratelli d’Italia-A.N..