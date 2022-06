Trento, Fugatti accoglie il cardinale Ravasi

giovedì, 2 giugno 2022

Trento – Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha accolto nella sede di Piazza Dante il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ospite del Festival dell’Economia di Trento. “Un momento per dare il benvenuto in Trentino e nella casa dell’Autonomia al cardinale Ravasi, persona di profonda cultura e sensibilità, che ringrazio per aver accettato l’invito a partecipare al Festival dell’Economia di Trento e in particolare alla cerimonia inaugurale. Per offrirci una riflessione, a proposito di ‘Una nuova filosofia dello sviluppo, tra etica e spiritualità’, che rappresenta certamente uno dei contributi più attesi di questa 17/esima edizione che si è aperta con un’ottima partecipazione di pubblico e tanti giovani”. Così Fugatti prima di partecipare assieme al cardinale all’inaugurazione al Teatro Sociale.