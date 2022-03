Trentino-Piemonte: un sodalizio per dare futuro alle famiglie

martedì, 8 marzo 2022

Trento – Sei comuni piemontesi e un Consorzio intercomunale di Servizi (CIdiS) hanno tagliato il traguardo della certificazione “Comune amico della famiglia”: un percorso che non è punto di arrivo ma di partenza di nuove progettualità ed azioni concrete a sostegno delle famiglie e della natalità. Il CIdiS e i comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera, dopo aver aderito nel 2020 al Network Family in Italia, promosso dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento, hanno ottenuto in questi giorni la certificazione “family” trentina, che da anni esporta il suo know how a livello nazionale ed europeo. Con queste ultime certificazioni il Network Family in Italia arriva a 123 enti pubblici/privati aderenti ed è in corso anche la certificazione della Regione Piemonte.

Non sono le prime certificazioni “family” in Piemonte: già nel settembre 2021 il comune di Druento decideva di ottenere la certificazione trentina di “Comune amico della famiglia”, ponendo fermamente al centro dell’azione amministrativa i bisogni e le esigenze delle famiglie. Ora si uniscono un Consorzio intercomunale e sei comuni piemontesi seguendo il percorso tracciato, da apripista, dal comune di Druento. Segnali che confermano la bontà della certificazione che in Trentino è stata ottenuta da oltre il 90% dei comuni che elaborano ogni anno 100 Piani comunali che mettono in campo 1.500 azioni per il benessere delle famiglie, dalle tariffe agevolate alle scontistiche, dalle infrastrutture ai servizi “a misura di bambino”, dai contributi alle iniziative ed eventi per le famiglie.

E’ la prima volta a livello nazionale che si certifica un Consorzio intercomunale di servizi che ha svolto nell’arco di un anno e mezzo un lavoro impegnativo di mappatura delle sei amministrazioni comunali per rilevare punti di forza e di debolezza e individuare i reali bisogni delle famiglie. È questa la sfida che un territorio vivace, già abituato a fare rete e a co-progettare, ha deciso di affrontare per favorire il benessere delle proprie comunità e delle famiglie che le compongono.

Il marchio “Comune amico della famiglia” identifica l’Amministrazione comunale attenta alla vita delle famiglie, che promuove interventi e servizi concreti per sostenerle e accompagnarle nei compiti importanti sul piano educativo, sociale, culturale ed economico, in una logica di promozione del benessere e di sviluppo del territorio e della coesione sociale.

Gli obiettivi per i comuni piemontesi, in sintesi, sono: contrastare il calo demografico; promuovere interventi di conciliazione fra il tempo di lavoro e il tempo di vita e di cura; sostenere la genitorialità responsabile e positiva; sviluppare e integrare la rete dei servizi locali per l’infanzia e per le famiglie.

Nel Piano redatto dal CIdiS con i 6 comuni piemontesi vi sono, in via esemplificativa, l’ideazione di una Carta Famiglia che offra una serie di sostegni e di benefit in accordo con le reti commerciali, le Società sportive e le altre Agenzie culturali e ricreative del territorio; l’attivazione di un pacchetto di interventi in favore dei nuovi nati nel corso di ogni anno; tariffe per i servizi e imposte locali meno gravose al crescere della numerosità dei nuclei familiari; interventi per il sostegno alla genitorialità, anche attraverso cicli di conferenze tematiche.