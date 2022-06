Trentino Alto Adige: la Polizia Postale in campo contro gli attacchi informatici

mercoledì, 29 giugno 2022

Merano – La Polizia Postale in campo contro gli attacchi informatici. E’ stato sottoscritto un importante protocollo di intesa da parte del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige con la società “Hans Zipperle S.p.A.” di Merano (Bolzano), nota per la produzione industriale e distribuzione di succhi concentrati di frutta, bibite e conserve alimentari in genere.

Il protocollo ha l’obiettivo di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche aziendali mediante la reciproca condivisione e l’analisi di informazioni tecniche atte ad impedire tempestivamente la realizzazione di minacce o vulnerabilità informatiche condotte a danno della regolarità dei servizi e dei processi produttivi.

Oltre all’innalzamento dei livelli di sicurezza cibernetica, la partnership consentirà anche di ottimizzare le procedure di intervento in caso di incidente critico di natura informatica nonché lo sviluppo di momenti di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza e protezione delle reti e dei sistemi informativi automatizzati.