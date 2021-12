Treno in panne in provincia di Sondrio, altra giornata “horror” per i pendolari lombardi

martedì, 7 dicembre 2021

Sondrio – L’ennesima mattinata “horror” per i pendolari lombardi. Questa volta tocca alla provincia di Sondrio, dove un treno in panne in mattinata ha generato ritardi e cancellazioni.

Un Sant’Ambrogio 2021 da dimenticare per i pendolari Valtellinesi e Valchiavennaschi e per i turisti diretti nelle nostre valli in occasione della festività.

E’ bastato un guasto ad un singolo treno, quello del mattino delle ore 5,31 da Sondrio e diretto a Milano, rimasto in panne nel tratto di ferrovia tra Colico e Dervio, per fare andare il tilt tutta la linea. Forti ritardi e cancellazioni di corse hanno reso disastrosa la giornata a tanti viaggiatori: lavoratrici, lavoratori, studenti e turisti. Il servizio sostitutivo con autobus, seppur in parte attivato, non ha potuto far fronte ai disagi di tante persone visto che il treno guasto ha di fatto bloccato quasi tutta la circolazione, lasciando letteralmente a piedi i viaggiatori in una fredda mattinata di dicembre..

“L’episodio di oggi, ancora una volta, dimostra l’estrema precarietà del servizio ferroviario sulle nostre linee e contribuisce ad aumentare la diffidenza dei viaggiatori a servirsi del treno. Purtroppo, tale diffidenza, dovuta all’inaffidabilità del servizio, sta spingendo troppi, soprattutto pendolari, a far ricorso al mezzo privato per i propri spostamenti, producendo in tal modo un aumento dei volumi di traffico sulle nostre strade con deleterie conseguenze per quel che riguarda l’inquinamento e l’incidentalità stradale. Il trasporto pubblico in provincia di Sondrio, con le sue inefficienze, da tempo rappresenta un problema e, pur non volendo essere profeti di sventura, riteniamo, purtroppo, che la stagione invernale, con neve e gelo che comportanto un’alta probabilità di guasti sul materiale rotabile e sulla linea, potrà essere foriera di ulteriori frequenti disservizi ferroviari. E’ necessario, come più volte la CISL di Sondrio ha sostenuto, che in attesa di una riqualificazione dei servizi ferroviari, più volte annunciata e da attuarsi mediante l’immissione di nuovi treni ed interventi infrastrutturali sulla linea ma che prevede tempi lunghi di realizzazione, prestare un’attenzione particolare prevedendo maggiori interventi manutentivi e attivando un servizio sostitutivo autobus con pronta reperibilità e sufficiente nei numeri a trasportare tutti gli utenti“, il commento del Referente Settore Trasporti – CISL Sondrio, Michele Fedele.