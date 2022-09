Treni in ritardo tra Colico e Tirano: scatta la protesta

lunedì, 12 settembre 2022

Sondrio – Giornata difficile per i pendolari valtellinesi. Treni in ritardo e i sindacati attaccano Trenord. Mattinata difficile quella odierna per i pendolari, lavoratori e studenti valtellinesi e valchiavennaschi che usufruiscono del treno per raggiungere la sede di lavoro e di studio.

Il ripristino dei treni, dopo i lavori estivi sulla linea ferroviaria Colico -Tirano, si presenta con i consueti ritardi che hanno, purtroppo e troppo spesso, “avvelenato” in questi anni le giornate dei nostri pendolari.

Le due corse mattutine da Milano delle 6:20 e 7:20 in direzione Tirano, ossia le più frequentate dai pendolari, hanno fatto registrare dei ritardi di circa 20 minuti e non sono mancate le segnalazioni alla Cisl di Sondrio da parte di pendolari che hanno manifestato una forte preoccupazione, paventando un futuro prossimo con disagi costanti e non pochi di questi pendolari hanno espresso la preferenza per il servizio autobus che, durante l’estate, ha sostituito il treno con una puntualità media maggiore rispetto al servizio ferroviario.

“Dobbiamo precisare che i ritardi delle due corse mattutine si sono verificati per problemi intervenuti sulla tratta Milano – Colico e non sul segmento Colico – Tirano, quello cioè interessato dai recenti lavori, quando, invece, sarebbe stato quasi normale ipotizzare qualche rallentamento su questo segmento per via dell’assestamento della tratta che è stata oggetto di ammodernamento”, spiega Michele Fedele, referente per il settore trasporti della Cisl Sondrio. “Riteniamo che Trenord – conclude – debba fare una seria verifica sulle cause che hanno determinato i ritardi odierni per poter effettuare interventi atti a scongiurare per i prossimi giorni analoghi problemi e conseguenti disagi”.