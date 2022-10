Tre giorni di degustazioni e approfondimenti a Trentodoc

venerdì, 7 ottobre 2022

Trento – Al via oggi la prima edizione di Trentodoc. Gli appuntamenti avranno inizio già in mattinata, mentre l’inaugurazione ufficiale è invece prevista alle 18.30 al Chiostro degli Agostiniani (vicolo S. Marco) a Trento. Saranno presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’assessore al turismo Roberto Failoni, l’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli, il presidente dell’Istituto Trento Doc Enrico Zanoni, il presidente di Trentino Marketing Gianni Battaiola, l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi.

A Trento da oggi fino a domenica 9 ottobre sarà possibile scoprire tutti i segreti del Trentodoc. degustazioni guidate, approfondimenti d’attualità, eventi serali, cooking tales, musica, dj set ed esperienze in città e nei vigneti. Format diversi per attirare le tante curiosità e fornire approfondimenti destinati a creare inedite connessioni con il mondo dell’arte, dell’ecologia, della letteratura e del design. Il sito www.trentodocfestival.it presenta gli appuntamenti, tutte le informazioni utili per vivere al meglio l’evento e permette la prenotazione agli eventi (obbligatoria) e l’acquisto delle degustazioni a pagamento.

Sono previste dodici degustazioni (a pagamento), guidate dai migliori sommelier d’Italia dell’Associazione Italiana Sommelier e dal primo Master of Wine italiano, che permettono di affrontare i tanti aspetti ad esso legati. All’interno del programma del Festival, da non perdere gli appuntamenti inseriti in “Trentodoc in Cantina, per conoscere le bollicine di montagna là dove nascono”: decine delle case spumantistiche associate all’Istituto accoglieranno infatti gli ospiti durante le tre giornate, mattino, pomeriggio e sera, con esperienze nei vigneti, cooking tales, laboratori didattici, degustazioni guidate, aperitivi, cene a tema e serate dj set. Tra gli eventi quello con Enrico Bertolino (sabato 8 ottobre, Chiostro degli Agostiniani, ore 15) e Malika Ayane (domenica 9 ottobre, a palazzo Geremia, ore 16). Il Castello del Buonconsiglio aprirà le proprie porte per accogliere le bollicine di montagna con aperitivi, degustazioni e tanta musica, e dalle 18 alle 24 saranno proposte in accompagnamento ad abbinamenti gastronomici.