Trasporto pubblico, studenti lasciati a piedi: ancora disagi in provincia di Sondrio

venerdì, 1 ottobre 2021

Sondrio – Altra mattinata di disagi per quanto riguarda il trasporto pubblico in provincia di Sondrio. Oltre a ritardi e soppressioni dei treni, oggi per il secondo giorno consecutivo sono giunte alcune segnalazioni inerenti un grave disagio patito dagli studenti pendolari che, quotidianamente, usufruiscono della corsa mattutina sulla tratta ferroviaria Sondrio – Tirano.

Alcuni genitori hanno lamentato, infatti, che, ieri e oggi, il bus sostitutivo del treno, con partenza da Sondrio alle 6,41 e con arrivo a Tirano dopo le ore 7, ha lasciato a piedi gli studenti che erano in attesa alle fermate intermedie di Ponte e Tresenda, adducendo quale motivazione la non disponibilità di posti.

“In questo periodo, con la raccolta delle mele in corso che riguarda in larga parte la zona del tiranese e con la conseguente esigenza di trasporto da parte dei lavoratori agricoli addetti alla raccolta, un solo bus sostitutivo non è per nulla sufficiente a garantire il pieno trasporto dei pendolari, trasporto che, probabilmente, è stato programmato tenendo in considerazione soltanto il numero degli studenti e non anche quello di altri lavoratori pendolari.

I genitori degli studenti chiedono che i gestori del trasporto pubblico locale provvedano in tempi brevi all’aggiunta di un altro bus sulla tratta in questione per evitare che i loro ragazzi, peraltro minorenni, siano “abbandonati” in stazione.

A tal proposito risulta che i genitori abbiano già manifestato il problema alla Direzione scolastica dell’Istituto “Pinchetti” di Tirano, la quale, a sua volta, avrebbe provveduto ad effettuare le dovute segnalazioni ai gestori dei servizi di trasporto interessati (Trenord e STPS) oltre che all’Amministrazione Provinciale.

La CISL di Sondrio, che da sempre ha a cuore l’esigenze dei pendolari della provincia e che in passato, più volte, ha già denunciato problemi analoghi, rivolge un appello ai gestori dei servizi di trasporto con l’invito ad effettuare sempre una programmazione preventiva sulle esigenze di trasporto pubblico, sia degli studenti che dei lavoratori, al fine di poter predisporre i mezzi in numero sufficiente per il pieno soddisfacimento delle esigenze”, commenta il Referente Settore Trasporti CISL Sondrio, Michele Fedele.