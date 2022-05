Tradito dal navigatore, autista di Tir incastrato a Lovere

lunedì, 30 maggio 2022

Lovere – Tardo pomeriggio movimentato a Lovere (Bergamo) per un mezzo pesante rimasto incastrato. I vigili del fuoco volontari di Lovere e la centrale dei vigili del fuoco provinciale di Bergamo sono stati allertati poco dopo le 17 per svincolare un camion in via Bergamo a Lovere.

L‘autista del mezzo pesante, tradito il navigatore, ha imboccato una strada a senso unico e al primo tornante è rimasto incastrato. I vigili del fuoco, con l’ausilio della gru, hanno sollevato il mezzo e lo hanno liberato. Non ci sono feriti, rimane però il dubbio sul funzionamento del navigatore.