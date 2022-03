Trading online: in crescita gli investimenti con le app

mercoledì, 16 marzo 2022

Nell’era del digitale, gli investimenti sono sempre più smart: dalle piattaforme di trading alle app dedicate, i dispositivi mobili su cui operare vanno dal classico PC portatile allo smartphone e addirittura al più moderno smartwatch da polso. Aggiornamenti continui, in tal senso, avvengono anche sui software che possono appartenere al sistema Android o iOS in un’ottica di adattabilità davvero a 360 gradi. Lo smart trading è quindi una realtà sempre più preponderante nel mondo degli investimenti.

App di trading online

Tra le migliori app di trading online non si può non citare la storica piattaforma eToro, che funziona anche su dispositivi mobili Android e iOS. Scaricata da oltre 1 milione di persone, l’applicazione di eToro ha quale unico limite non essere fruibile da sistemi Windows mobili, ma per il resto mantiene tutte le funzionalità della versione per PC: controllo degli indici in tempo reale, conto demo, copy trading e mercato dei CFD.

LiquidityX si rivela al passo con i tempi grazie ad app fruibili sia su Apple che su Android: il grande vantaggio è anche nel poter contare, oltre che sulle classiche operazioni di trading di sempre, anche sul materiale formativo, per imparare anche mentre ci si trova fuori casa le nuove strategie.

Occorre citare, tra le migliori, anche Capital.com, che ha ben 3 mila asset, ovvero beni di base, con cui fare trading sia su versione desktop che tramite applicazione. Le app si scaricano velocemente tramite i classici canali Play Store e App Store.

Chi sia orientato in particolare al mondo delle criptovalute, invece, non potrà fare a meno di scaricare Binance, l’exchange per eccellenza su cui basta avere un conto aperto per operare anche interamente in app. Analogo è il discorso per Coinbase, che offre anche una carta di credito virtuale che si potrà gestire tramite mobile assieme a tutte le operazioni con i token.

Peculiarità e funzionalità delle app di trading online

L’interfaccia di un’app è naturalmente diversa rispetto a quella di un PC desktop ma ciò non sempre si rivela riduttivo. Anzi, poter usare un’applicazione ovunque ci si trovi può davvero fare la differenza perché i mercati sono attivi 24 ore su 24 e acquistare o vendere al momento giusto è veramente questione di minuti, alle volte.

Sulle migliori app di trading si trova, molto spesso, anche l’opzione di social trading, una vera e propria community dedicata agli investimenti online formata da appassionati e talvolta anche esperti del settore. Qui si possono scambiare strategie, parlare delle nuove tendenze, dare e ricevere opinioni e persino fare copy trading: si tratta di una delle forme di trading automatico più usate sia dai trader neofiti che vogliano imparare qualcosa in più dai migliori investor di sempre, che da quelli più navigati che non hanno tempo di studiare i mercati. In pochi ‘tap’ su smartphone o iPhone, si può così impostare il proprio dispositivo perché ricalchi le mosse dei più bravi.

Una delle funzionalità irrinunciabili su app è quella che riguarda l’impostazione di un take profit e di uno stop loss anche in tempo reale: qualunque operazione si compia, infatti, sarà indispensabile poter mettere sempre dei “paletti” per vendere nel momento in cui i profitti raggiungano la soglia desiderata o chiudere la posizione prima che le perdite diventino troppo importanti. Tra le app di trading più scaricate dagli utenti ci sono quelle per le criptovalute che nel terzo trimestre del 2021 hanno raggiunto i 46 milioni di download, segno che il successo dei crypto token non intende arrestarsi.

Ovviamente per fare trading da smartphone occorre avere una connessione sempre attiva o, in alternativa, un sistema wi-fi per sfruttare le reti di alberghi o locali in cui ci si ferma. Più la connessione è stabile, migliori e più veloci saranno le performance che consentiranno di passare da un’operazione all’altra.