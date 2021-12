Torbiere del Sebino, le premiazioni del VII concorso fotografico Franco Bettini “La mia riserva”

martedì, 14 dicembre 2021

Sebino – Si sono svolte le premiazioni del VII concorso fotografico Franco Bettini “La mia riserva”. Giovanni Foschini si aggiudica la settima edizione del concorso Fotografico Franco Bettini. Il tema del concorso quest’anno era “La mia Riserva”.

Giovanni Foschini con “Lifebreack” ha vinto la settima edizione del concorso fotografico Franco Bettini che quest’anno proponeva come tema figurativo “La mia riserva”. La commissione giudicatrice era composta da: Ivan Bonfanti: direttore della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino e composta da Silvano Peroni Delegato Regionale FIAF per la Lombardia est, Luisa Bondoni delegata Provinciale FIAF di Brescia e Giancarlo Caperna in qualità di segretario. Al secondo posto si è classificato Tino De Luca con “Si apra il sipario” e al terzo posto Riccardo Ferri con “Riflessi e Riflessioni n.4”. Infine Primo Bonaccino si è aggiudicato il premio di autore con il miglior complesso di opere. Hanno partecipato al concorso 52 autori con 199 fotografie.

Al concorso non sono arrivate fotografie di ragazzi fino a 18 anni e neanche lavori di gruppo della scuola dell’obbligo.