Terlago, giuramento dei vigili del fuoco e presentazione dei nuovi allievi

domenica, 9 ottobre 2022

Vallelaghi (Trento) – Giuramento dei vigili del fuoco e presentazione dei nuovi allievi; il vicepresidente della Provincia, Mario Tonina: “La Provincia è al vostro fianco, vigili del Fuoco un dono per la comunità”.

“Oggi un importante ringraziamento, accanto alla riconoscenza verso i Vigili del Fuoco, va anche alla comunità di Terlago, che si è riunita qui in caserma. I cittadini hanno voluto in tal modo esprimervi gratitudine, vicinanza e calore per la sicurezza che voi sapete trasmettere. La presenza dei Vigili del Fuoco è il dono più bello per la comunità di Terlago, di tutto il territorio del Comune di Vallelaghi e di tutto il Trentino”, il vicepresidente Mario Tonina, intervenuto oggi alla caserma di Terlago, frazione di Vallelaghi (Trento) per il giuramento di quattro nuovi Vigili del Fuoco e per la presentazione dei nuovi allievi. Un evento bloccato negli anni precedenti dalla pandemia e che oggi si è potuto svolgere nell’abbraccio della comunità di Terlago e dell’intero territorio comunale.

“Oggi – ha aggiunto il vicepresidente Tonina – vi porto il saluto della Giunta, in particolare del presidente Fugatti, per dimostrarvi che la Provincia è al vostro fianco. È bello vedere che in questo Corpo è assicurato il futuro, grazie al giuramento dei nuovi Vigili ma anche e soprattutto per la promessa di impegno degli allievi. Dopo due anni di pandemia, finalmente oggi abbiano occasioni come questa per riconoscere la forza, l’impegno e lo spirito di solidarietà del mondo del volontariato trentino, di cui voi siete una delle espressioni più rappresentative. Un grande ringraziamento, quindi, al comandante Biasiolli e a tutto il Corpo.”

Proprio dal comandante del Corpo è arrivato un ringraziamento alla Provincia, all’amministrazione comunale e alla Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari per la vicinanza e il sostegno sempre dimostrati. “Un grande grazie – ha aggiunto Biasiolli – va anche ai nostri Vigili. Questa caserma sarebbe poca cosa se non ci fossero loro a renderla viva. La mia gratitudine va anche alle famiglie, poiché tutto il tempo speso nelle nostre attività comporta un sacrificio per i nostri cari.” Sul piano operativo, il comandante ha ricordato che sono stati duecento gli interventi durante l’anno, per un totale di 3.200 ore/uomo. Inoltre, un vigile del corpo di Terlago ha partecipato alla missione umanitaria in Moldavia a favore degli sfollati ucraini.

Il sindaco del Comune di Vallelaghi, Lorenzo Miori, ha sottolineato la massiccia presenza di cittadini oggi negli spazi della caserma, a testimonianza di quanto i Vigili del Fuoco siano ben voluti dalla comunità. “La quantità di interventi effettuati – ha detto – rende l’idea dell’impegno profuso sul territorio. Saremo sempre riconoscenti per questo supporto e cercheremo in tutti i modi di continuare a sostenervi.”

Oggi il giuramento dei vigili e la presentazione dei nuovi allievi sono avvenuti al termine della messa celebrata dal parroco don Paolo Devigili. All’evento sono intervenuti, fra gli altri, il vicesindaco Paolo Decarli, il vicepresidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi, il viceispettore distrettuale Mariano Largher, i comandanti vigili del fuoco del territorio del Comune di Vallelaghi, rappresentanti degli Alpini, dei Forestali e dei Carabinieri. I vigili del fuoco, è stato sottolineato a più voci, operano a favore della comunità e hanno bisogno del costante sostegno dei cittadini. Infine, ancora uno sguardo al futuro e allo spirito di comunità nelle parole dell’istruttrice Marianna Cappelletti. “Siamo una grande famiglia”, ha detto mentre le future generazioni di Vigili del Fuoco si presentavano con orgoglio ed emozione alla comunità di Terlago.