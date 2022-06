Temù, miele al rododendro: due milioni di api a Somalbosco

martedì, 14 giugno 2022

Temù (A. Pa.) – Il colpo d’occhio è eccezionale, uno sguardo alla valle, ma soprattutto alla distesa di rododendri in fiore che sono l’ideale per produrre miele di qualità. La decisione di Mario Rizzi, apicoltore e conosciutissimo a Ponte di Legno (Brescia) per il ruolo di consigliere comunale di minoranza nei mandati precedenti, e di Marco Pagannini, apicoltore di Calvisano (Brescia) è entrata nella storia. Negli scorsi giorni, con un mezzo corrazzato hanno trasportato più di 24 arnie con due milioni di api in quota, a Somalbosco a 2.034 metri di altitudine.

“La mia, come quella della maggior parte degli apicoltori, è una passione – racconta Mario Rizzi – non si diventa ricchi, ma riscalda il cuore. L’attività è identica negli ultimi decenni, non c’è stata una modernizzazione, ma si cerca di migliorare la produzione e la qualità, e per quest’estate la scelta è caduta su Somalbosco, località ricca di fioritura di rododendri, quindi ideale per la produzione del miele”.

Mario Rizzi aveva due scelte per raggiungere Somalbosco: portare la arnie in quota con un elicottero oppure un furgone e la decisione è caduta sul mezzo corrazzato, tipo quello utilizzato dai vigili del fuoco e messo a disposizione da Roberto Bulferetti.

Le 24 arnie sono arrivate da Calvisano a Precasaglio di Ponte di Legno e da lì su una strada sterrata, con punti a strapiombo sulla valle, portate a 2.034 metri di quota. All’operazione erano presenti, gli apicoltori Mario Rizzi e Marco Paganini, il figlio di quest’ultimo Luca, Roberto Bulferetti, Valerio Fagliari e amici di Mario Rizzi.

“E’ stata un’impresa – prosegue Mario Rizzi – ma ritengo che sia l’ideale per produrre produrre miele di rododendro”. In pianura e nella bassa Bresciana la produzione del miele è in flessione per un’agricoltura intensiva con i veleni che si disperdono nell’ambiente che incidono sulle api. In quota – come confermano i due apicoltori Mario Rizzi e Marco Paganini – “la situazione è differente, ideale per la produzione di miele al rododendro, valuteremo i risultati al termine della stagione”. Si tratta di un progetto sperimentale che farà compiere un salto di qualità all’apicoltura e del miele al rododendro prodotto a Somalbosco si parlerà nei prossimi anni.